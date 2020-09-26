賴士葆批朱澤民「不配當主計長」　混淆視聽偷編52.8億給蘇貞昌

▲國民黨立委賴士葆25日質詢紓困預算。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委賴士葆昨日在立法院質詢紓困預算時，批評主計總處主計長朱澤民亂編預算，竟偷編預算給行政院長蘇貞昌當「私房錢」，儘管當時朱澤民指證賴士葆「看錯行」，但卻無法解釋為何「本事追加預算數」跟「說明」的金額不同。對此，賴士葆26日再斥責，朱澤民身為主計長，搞不清楚有科目預算的5.2億元跟未寫明科目的52.8億元經費，又混淆視聽且栽贓立委看錯，不配當主計長。

賴士葆26日發臉書文表示，立委的天職就是要捍衛納稅人的每一分錢，身為政府的閣員，在編列預算時要摸著良心，思考爾俸爾祿、民脂民膏都是老百姓錙銖必較的血汗錢，不可以存著取之不盡，用之不竭的心態，胡亂編列。昨天在質詢台上攸關衛福部編列的新冠肺炎紓困追加預算，朱澤民與他有一場激辯，讓他至今久久不能釋懷。

賴士葆指出，讓他感到憤怒的是，朱澤民身為主計長，搞不清狀況，卻胡亂瞎扯一個有科目名稱獎補助費逾5.2億元，與另一個沒有載明科目的逾52.8億元，這兩筆預算是兩個不同科目，不同用途的金額。

▲賴士葆25日批評朱澤民偷編52億元給蘇貞昌當「私房錢」。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

賴士葆強調，正因為52.8億元金額龐大，藏在預算中卻完全沒有交代清楚科目，所以他事先特別打電話詢問衛福部，而衛福部說這是給行政院統籌運用，「講白點，是給蘇貞昌可以自由運用的公務私房錢」。

賴士葆批評，蘇貞昌或許不知情底下的人這麼善於討好阿諛，捧著52.8億元的錢要給自己靈活調度。朱澤民或許知情，又或許不知情背後細節，但是絕不可以把52.8億元故意混淆視聽，說只有5.2億元，甚至栽贓立委看錯。一個主計長如果小數點移位就昏了頭，數字概念這麼差的話，其實不配當主計長。

賴士葆還說，在這裡點名蘇貞昌這交代不清科目的52.8億元，其實根本陷蘇貞昌於不義，這才是真正該發怒發飆的時候，如果蘇貞昌肯定閣員用納稅人血汗錢拍馬屁、奉上52.8億元沒有科目名稱的錢，並覺得理所當然享用，還與閣員一同栽贓為納稅人看緊荷包的立委，「那我看不起你，納稅人也瞧不起你。如果你願意澄清真相，我給你拍掌」。