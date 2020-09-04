推廣斗六文旦　農糧署長胡忠一、立員林文瑞列席與柚農座談

▲雲林大斗六文旦進入採收期，法委員林文瑞及雲林縣政府特別邀請農糧署署長胡忠一南下雲林與果農一起座談，除了推薦優質的大斗六文旦，也與柚農面對面會談了解產地實際產銷狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中秋節將至，又見文旦香，雲林大斗六文旦進入採收期，法委員林文瑞及雲林縣政府特別邀請農糧署署長胡忠一南下雲林與果農一起座談，除了推薦優質的大斗六文旦，也與柚農面對面會談了解產地實際產銷狀況。

雲林斗六文旦栽種面積將近 200 公頃，今年風雨少，斗六地區文旦豐收，品質比往年更佳，多年來在農糧署、縣府、公所及農會等單位輔導下，斗六文旦已具盛名，產地由於氣候適宜、土壤肥沃，斗六老欉文旦近年來口碑愈佳，皮薄、果粒柔軟多汁、果香濃郁且甜度高為其特色，已成為市場主流，每年優質斗六文旦採收前多數已被提前預訂。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，縣府為推廣行銷文旦，將在9月12日至9月13日辦理優質斗六文旦暨農特 產品展售活動，邀請具有機、產銷履歷、優良農產品標章及臺灣農產品生產追溯等農友展售，讓消費者可以買到安全優質的農特產品。並預定於 9 月 18 日帶領果農北上立法院，辦理「雲林文旦推廣記者會」，並在新光三越百貨辦理展售活動。

雲林縣政府農業指出，縣府積極推動雲林良品品牌，透過審核機制海納雲林在地優質的農特產品，目前有 14 位文旦果農通過審核，今日座談會上一併授與雲林良品證書， 縣府將透過共同行銷，並媒合百貨、超市等通路及電子商務平台上架來協助銷售，希 望各位農友能夠支持，踴躍申請，共同建立雲林良品品牌。

立法委員林文瑞表示，文旦是中秋節應景的水果，斗六文旦產量及品質非常優良，希望全國的民眾也能持續支持斗六文旦，以實際行動為雲林縣柚農加油打氣，另外為文旦產銷調節，縣府也已經於 8 月 21 日函文向農糧署提報「109 年度文旦柚採購加工計畫」， 希望農糧署能盡速核定，以利縣政府公告辦理徵求加工廠商，協助文旦柚產銷調節， 確保農民收益。

▲雲林縣府積極推動雲林良品品牌，透過審核機制海納雲林在地優質的農特產品，目前有 14 位文旦果農通過審核，今日座談會上一併授與雲林良品證書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►二手票券豐富你的生活

►口碑超強小金瓶

【其他新聞】

►Google購地設資料中心 雲林吃大補丸...先嚐「小菜」土增稅逾億

►雨水少日照足 斗六文旦品質創新高...高甜度12產量4300多噸

►西螺福興獲頒行政院「宗教公益深耕獎」 連11年獲「宗教公益獎」

►雲林九三軍人節 陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠