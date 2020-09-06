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高雄媽咪騎車「奶粉錢」飛走沒發現　警後面幫撿…靠發票找回她

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▲▼女子騎車小孩奶粉錢飛走，幸好員警拾獲找到人順利歸還 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲員警拾獲婦人掉的「孩子奶粉錢」，上網PO文尋人。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名婦人騎機車時，身上飄出多張百元鈔票卻渾然不知，恰巧鈔票飄出的當下，後方有林園分局中庄派出所的員警在執行巡邏勤務，不過由於當時正值下班時間，車流量頗大，隨著呼嘯而過的車流，紙鈔隨風飄到對向車道，員警見狀加速想攔下遺失紙鈔的婦人，但人卻已經不見蹤影，只留下3百元鈔票及一張發票，加上附近沒有監視器，本來尋人不易，所幸警方想到PO文尋人，並到開立發票的加油站調監視器，最後順利找到婦人將紙鈔歸還。

▲▼ 女子騎車小孩奶粉錢飛走，幸好員警拾獲找到人順利歸還 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲員警拾獲婦人掉的「孩子奶粉錢」，上網PO文尋人。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起事件發生在3日傍晚5點多，高雄市的鳳屏一路，原本員警拾獲鈔票與發票後還很苦惱現場沒有監視器，沒辦法得知女騎士去向與身份，所幸事後他靈機一動，將鈔票及發票拍照上傳地方臉書社團協尋，另一方面根據女騎士掉落的發票，找到附近一家加油站，現場調閱監視器，確認女騎士的車型特徵，逐一調閱監視器，皇天不負苦心人，果然聯絡上邱姓女失主。

警方指出，女騎士看到前失而復得時，十分感動，她說當時騎車風很大，根本沒發現錢掉了，直到回家才發現放在口袋要幫小孩買奶粉的錢不見，沒想到警方那麼迅速找到她，將錢歸還，讓她十分感激。

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