加油站「下車等」！活動筋骨檢查車輛　網曝「危險性」：盡量不要

▲即便是一般加油，原PO也會下車。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

駕駛開著愛車前往加油站加油時，多半會選擇坐在車內等待指示，工作人員也會很貼心的走到車窗旁收費，並遞上發票和找零，有網友表示，每次去加油都習慣下車付費，有一次結帳完回到車上時，後方車主似乎等到不耐煩，讓他感到疑惑，「到底該下車，還是要坐在車上等呢？」

原PO在PTT板上發文，小時候看到爸爸跟舅舅加油時都會下車付錢，長大後每次去加油站也都會下車付錢，但他發現，好像很多駕駛都是在車上等。然而，有次他去加油時，一如往常的下車結帳，之後回到車上發動引擎要開走時，發現後方的車等到不耐煩，一找到空擋就超車，「不知道是不是因為我下車的關係才會拖到時間」。他也好奇發問，「各位是會在座位上等，還是下車跟加油員乾瞪眼呢？」

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▲有些人為了要活動筋骨，會選擇走下車。（示意圖／記者湯興漢攝）

貼文一出後，許多網友表示，有要確認事情時才會下車，「怕工讀生加到柴油」、「偶爾下車洗玻璃而已」、「巡一下車身和輪胎，走動活動筋骨」、「可以看車有沒有被油噴到，可以看工讀生拿加油槍有沒有不小心A到你車，如果是刷卡，更要注意有沒有亂搞你的卡片」、「怕車子被刮到，順便伸展一下」、「會下車，給員工一個尊重」。

也有網友表示，「新車才會想下車看看有沒有弄好，車舊了無感不下車」、「我是沒下車，車窗按下來就熄火了，坐車上等+給信用卡」、「何必做這種多餘又拖時間的事」、「我只有騎機車加油會下車」。

先前曾有不少加油站起火的事件發生，消防局指出，「加油時靜電起火通常是因為駕駛下車後，沒有碰觸金屬車門，也沒有接觸金屬車身，直接手握油槍；當汽油揮發的氣體從油箱漫出，接觸到外面的空氣時，再加上手上的靜電，就會引發起火」。

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