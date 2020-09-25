　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

月租4.8萬防盜豪宅設詐騙機房　卻因為成員愛吃「炸物」全栽了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

調查局人員獲報雲林縣大埤鄉近月出現一些年輕人，經常不定時外出採買大量雞排等炸物，疑似不法集團駐地於此，調查發線僻靜郊區一棟3層樓透天雙併別墅有異，果真遭詐騙集團租用作為詐騙機房，即由調查局中部地區機動工作站、雲林調查站報雲林地檢署檢察官朱啟仁繫署偵辦，23日下午攻堅逮回12名嫌犯。

▲屋主為防盜在豪宅一樓的玻璃內側均加裝設一層鋁片，也讓警方攻堅增加難度。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲詐騙集團不惜重資月砸4.8萬租下起毫宅設機房。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

以蕭嫌為首的詐騙集團，在豪宅中採集中管理及低調出入，由固定人員外出採買烹煮伙食飯菜，但長期的鍋菜湯吃下來很膩，所以不定時到炸物店訂購大量雞排，讓商家察覺有異，調查局接獲線報後多次跟監蒐證，發現別墅外側裝設10支遠端監控之監視器監看四週環境，稍有車輛或人員接近即會警戒防護難以貼近蒐證。

▲屋主為防盜在豪宅一樓的玻璃內側均加裝設一層鋁片，也讓警方攻堅增加難度。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲屋主為防盜在豪宅一樓的玻璃內側均加裝設一層鋁片，也讓警方攻堅增加難度。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣調查站調查官邱勤惠指出，23日下午攻堅進入豪宅，發現屋主在一樓窗戶玻璃內側均加設鋁窗防盜，層層防護延長攻堅時間讓集團成員在攻堅過程將犯案Iphone手機重置還原或以重物擊碎企圖湮滅證據，但經資訊鑑識人員以電腦鑑識技術破譯、還原相關電信資訊後，取得完整電磁紀錄及相關犯罪事證。

詐騙集團人員以蕭姓主嫌為首9男3女共12人，平均年齡在25、6歲，部分成員有詐欺罪前科，均從北部南下雲林縣，是典型老鳥帶菜鳥所組成的新集團，7月開始以月付4.8萬的租下位於大埤鄉透天雙併別墅，建築物為獨棟，周邊人煙稀少，相當隱密，至於張姓屋主與嫌犯如何接洽承租等相關，檢警尚在偵辦追查中。

▲屋主為防盜在豪宅一樓的玻璃內側均加裝設一層鋁片，也讓警方攻堅增加難度。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲詐騙集團成員在攻堅過程將犯案Iphone手機重置還原或以重物擊碎企圖湮滅證據。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣調查站調查官邱勤惠表示，此集團犯案手法亦為首見，成員利用新冠肺炎疫情，向中國大陸地區民眾大量發送「已核撥醫療保險費」細胞簡訊，收到的人雖感詭譎但會想回撥電話查證，舊次落入圈套，集團成員再假扮醫保局人員，恐嚇受害人已涉及醫療保險詐欺，若主動繳回已核撥之款項，醫保局將不予追究，致受害人心生畏懼儘速將款項轉匯入詐騙集團指定帳戶。

▲獨棟豪宅外觀超級氣派有三層樓高，大門與圍牆至少180公分以上，相當隱密。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲獨棟豪宅不僅外觀大氣，連內部建材、客廳裝潢及擺設都不一般。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察官於複訊後，認為此詐騙集團成員嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人及反覆實行同一詐欺犯罪之虞，已於今（25）日上午向雲林地方法院聲請羈押蕭嫌、鄭嫌等被告共12人獲准。調查局將持續偵辦是類案件，以貫徹當前政府極力打擊電信詐欺集團的決心。

▲獨棟豪宅外觀超級氣派有三層樓高，大門與圍牆至少180公分以上，相當隱密。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲多時無人出入的豪宅，門口卻有大量垃圾，令人察覺有異。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►北極靈芝天然珍稀


【其他新聞】

►詐騙集團不敢出國！9男3女「超氣派豪宅」當機房　鄰驚：屋主在北部

►沒收到交通罰單卻被加倍強制扣款　監理站：這樣做就可避免

►電力工程車下台78匝道車頭突冒煙　駕駛靠路邊瞬成火球驚險逃命

►雲林縣警察局長朱宗泰上任！張麗善：刑事歷練深強化治安

►朱立倫支持瘦肉精零檢出　南下力挺「雲林良品」豬

ET快訊
快訊／謝和弦離婚Keanna　首發聲了！
不買房「最想住台灣哪縣市？」　網點名這裡超可以
雨彈擴大襲台「時間點出爐」　中秋連假天氣搶先看
小鬼永眠陽明山！吳宗憲忍淚曝「最後遺容」...陪黃爸選位
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

股市賠千萬攜9歲兒燒炭！幸獲救...檢方朝殺人未遂追究父母

車斗載臭豆腐油鍋！疑油溫過高滲入引發大火　小貨車燒成廢鐵

3歲童發燒4天慘死保母家！父母只來看1次　連托育費都沒給

月租4.8萬防盜豪宅設詐騙機房　卻因為成員愛吃「炸物」全栽了

40歲熟女見「九恆星真能出金」　賺300加碼進場被詐1200萬　

跨年連3天爽睡「弟妹」！人夫開門見哥綠炸…他下身赤裸喊：在大便

獨居男離世留下百萬保險金　「指定受益人曝光」網友眼眶濕了

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

發燒4天沒看醫生！無照保母：沒有健保、找不到家長　3歲童臥床亡

出遊塞車煩！他用Google導航走替代道路...深山迷途車沒油了

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

股市賠千萬攜9歲兒燒炭！幸獲救...檢方朝殺人未遂追究父母

車斗載臭豆腐油鍋！疑油溫過高滲入引發大火　小貨車燒成廢鐵

3歲童發燒4天慘死保母家！父母只來看1次　連托育費都沒給

月租4.8萬防盜豪宅設詐騙機房　卻因為成員愛吃「炸物」全栽了

40歲熟女見「九恆星真能出金」　賺300加碼進場被詐1200萬　

跨年連3天爽睡「弟妹」！人夫開門見哥綠炸…他下身赤裸喊：在大便

獨居男離世留下百萬保險金　「指定受益人曝光」網友眼眶濕了

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

發燒4天沒看醫生！無照保母：沒有健保、找不到家長　3歲童臥床亡

出遊塞車煩！他用Google導航走替代道路...深山迷途車沒油了

林哲熹狂撩女心當「小奶狗」　跪吻腳尖一路親到小腿

爆米花聯盟　胡智為、曾仁和、宋文華參賽

台上遭男星摟腰　關之琳頻閃開「眼神超嫌棄」…網轟：這是騷擾

謝和弦離婚Keanna首發聲！　「我太爛了，前妻值得更好的」

美國Google服務當機　最新修復狀況看這裡

北富銀力挺永續擴大綠色授信　綠電產業授信餘額年成長近8成

泰王「戰20女」後首露面…身邊竟只剩正宮　千名示威者籲削弱王權

曾文水庫蓄水量剩39％持續偏低　黃偉哲呼籲民眾節約用水兼防疫

敏成「整廠輸出模式」赴美設廠　再攜手東協國家打造「防疫產業鏈」

RYUJIN高冷形象破功　ITZY認「私下模樣」被拍到！憶台粉直呼好驚人

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

潑屎妹「沒興趣當直播主」

快訊／基隆幼童「陳屍保母家」！

女公關被威士忌打通任督二脈　單月獲百萬抖內

即／新北女攜子燒炭雙亡　破門剩冰冷遺體

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

絞殺母女、溺斃鄰居　2死囚聲請釋憲

女毒蟲遇警「自動交一包安」：不用查，我通緝

更多熱門

相關新聞

單價跌破均線！永康商圈旁豪宅身價不保　買主「逢低搶進」

單價跌破均線！永康商圈旁豪宅身價不保　買主「逢低搶進」

鄰近大安森林公園、永康商圈旁「璞園信義」豪宅今年前7個月，僅3筆交易，除了10樓拆算車位單價達150萬元外，其餘5、6樓單價132、136萬元，比起去年交易紀錄站穩150萬元水準，價格持續探低。

工人豪宅搭住戶電梯　被開罰3000元

工人豪宅搭住戶電梯　被開罰3000元

不敢出國　詐騙集團租千萬豪宅當機房

不敢出國　詐騙集團租千萬豪宅當機房

工程車突冒煙成火球　司機停靠驚險逃生

工程車突冒煙成火球　司機停靠驚險逃生

獨／潑屎妹曝4個可能原因　這些人要免費幫我

獨／潑屎妹曝4個可能原因　這些人要免費幫我

關鍵字：

豪宅詐騙集團雲林縣詐騙機房

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面