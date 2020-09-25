月租4.8萬防盜豪宅設詐騙機房　卻因為成員愛吃「炸物」全栽了

記者蔡佩旻／雲林報導

調查局人員獲報雲林縣大埤鄉近月出現一些年輕人，經常不定時外出採買大量雞排等炸物，疑似不法集團駐地於此，調查發線僻靜郊區一棟3層樓透天雙併別墅有異，果真遭詐騙集團租用作為詐騙機房，即由調查局中部地區機動工作站、雲林調查站報雲林地檢署檢察官朱啟仁繫署偵辦，23日下午攻堅逮回12名嫌犯。

▲詐騙集團不惜重資月砸4.8萬租下起毫宅設機房。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

以蕭嫌為首的詐騙集團，在豪宅中採集中管理及低調出入，由固定人員外出採買烹煮伙食飯菜，但長期的鍋菜湯吃下來很膩，所以不定時到炸物店訂購大量雞排，讓商家察覺有異，調查局接獲線報後多次跟監蒐證，發現別墅外側裝設10支遠端監控之監視器監看四週環境，稍有車輛或人員接近即會警戒防護難以貼近蒐證。

▲屋主為防盜在豪宅一樓的玻璃內側均加裝設一層鋁片，也讓警方攻堅增加難度。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣調查站調查官邱勤惠指出，23日下午攻堅進入豪宅，發現屋主在一樓窗戶玻璃內側均加設鋁窗防盜，層層防護延長攻堅時間讓集團成員在攻堅過程將犯案Iphone手機重置還原或以重物擊碎企圖湮滅證據，但經資訊鑑識人員以電腦鑑識技術破譯、還原相關電信資訊後，取得完整電磁紀錄及相關犯罪事證。

詐騙集團人員以蕭姓主嫌為首9男3女共12人，平均年齡在25、6歲，部分成員有詐欺罪前科，均從北部南下雲林縣，是典型老鳥帶菜鳥所組成的新集團，7月開始以月付4.8萬的租下位於大埤鄉透天雙併別墅，建築物為獨棟，周邊人煙稀少，相當隱密，至於張姓屋主與嫌犯如何接洽承租等相關，檢警尚在偵辦追查中。

▲詐騙集團成員在攻堅過程將犯案Iphone手機重置還原或以重物擊碎企圖湮滅證據。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣調查站調查官邱勤惠表示，此集團犯案手法亦為首見，成員利用新冠肺炎疫情，向中國大陸地區民眾大量發送「已核撥醫療保險費」細胞簡訊，收到的人雖感詭譎但會想回撥電話查證，舊次落入圈套，集團成員再假扮醫保局人員，恐嚇受害人已涉及醫療保險詐欺，若主動繳回已核撥之款項，醫保局將不予追究，致受害人心生畏懼儘速將款項轉匯入詐騙集團指定帳戶。

▲獨棟豪宅不僅外觀大氣，連內部建材、客廳裝潢及擺設都不一般。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察官於複訊後，認為此詐騙集團成員嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人及反覆實行同一詐欺犯罪之虞，已於今（25）日上午向雲林地方法院聲請羈押蕭嫌、鄭嫌等被告共12人獲准。調查局將持續偵辦是類案件，以貫徹當前政府極力打擊電信詐欺集團的決心。

▲多時無人出入的豪宅，門口卻有大量垃圾，令人察覺有異。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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