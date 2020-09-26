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大掃黑逮統促黨主委等168人　惡行曝：癱瘓工地勒索FB懸賞追債

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記者張君豪／台北報導

警政署進行全國大掃黑！總計動員全台6750警力掃蕩28名治平對象、共逮捕168名包含竹聯幫太極堂、捍衛隊、豹堂、天道盟太陽會、四海幫成員，其中還包括2名統促黨地區正副主委；查扣不法贓款約130萬元、地下放貸逾1億元，警方希望藉此大規模掃黑行動，宣示新冠肺炎（covid-19）防疫期間警察執法無空窗期。

▲三峽警方逮捕統促黨福星黨部溫姓主委及共犯 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲三峽警方逮捕統促黨福星黨部溫姓主委及共犯 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲三峽警方逮捕統促黨福星黨部溫姓主委及共犯 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲監視器錄下統促黨教唆小弟到鶯歌陶瓷老街潑漆示威。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署近來分析後疫情期幫派犯罪案件，在侵害公共工程、土方建築、網路簽賭衍生暴力討債案件有上升趨勢，警政署秉持「治安不打烊、掃黑無假期」理念，防制幫派介入暴力討債或以各式暴力犯罪滋擾社會治安，聯手台灣高檢署、各地檢署實施「全國同步掃黑行動專案」

▲三峽警方逮捕統促黨福星黨部溫姓主委及共犯 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全國大掃黑，警方查扣幫派成員做案部分鎮暴槍、武士刀及各類凶器 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局統計，本次專案動員全國警力6,750人，共檢肅28名治平目標、同時逮捕手下成員140人，合計到案168人，查扣不法金流40萬8,000元；另地下錢莊查扣犯罪所得金額78萬9,800元，經查放貸金額達1億282萬7,350元，並持續清查中。

高雄市新興分局破獲當地賭博組頭林姓男子（28歲）在當地經營百家樂撲克、賽車博奕網站，若賭客無力償債就會叫小弟擄人凌虐毆打討債，高雄市警方在今年9月23日行動逮捕林姓組頭等7名幫派成員，訊後依強制、傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送。

桃園警方則鎖定橫行八德地區的竹聯幫太極堂、太戰邱姓角頭、2人因覬覦當地新興建案眾多，率眾用車輛圍堵妨礙建案車輛出入，藉此迫使建案停工繳交保護費，桃園警方在9月21日收網，逮捕竹聯幫太極堂，太戰會共15名成員，訊後並依強制、恐嚇取財罪嫌移送。

刑事局中部打擊犯罪中心則查獲嘉義林姓角頭手下高姓男子（24歲）經營地下錢莊，教唆幫眾拘禁欠債者簽本票，並透過臉書貼文懸賞催債。中打會同嘉義市競局21日行動逮捕林姓角頭旗下高姓主嫌吉10名幫派成員。

新北市三峽警方則破獲統促黨福興黨部主委溫姓男子（65歲）因受鶯歌陳姓地主委託，從2019年起陸續到鶯歌陶瓷老街許姓被害人住所潑漆、丟石強迫業者過戶房產，三峽警方22日逮捕涉案的統促黨福興黨部溫姓主委，胡姓副主委及涉案地主、幫眾等4人訊後並依毀損、強制、恐嚇等罪名檢肅移送。

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