快訊／航警局長黃嘉祿升警政署副署長　方仰寧接主秘

▲警政署23日下午發布高階警察人事異動，警政委員方仰寧接任警政署主任秘書。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署23日下午公布最新一波高階警察人事案，警政署表示：基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，本署副署長等職缺，經參據各適任人選之品德操守、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定（布），相關警政署副署長、主任秘書、專業單位警局長及6都直轄市分局長、警政監、大隊長共120名高階警官調動。

▲警政署23日下午發布高階警察人事異動，警政署主任秘書林順嘉接任航警局局長。（圖／記者張君豪翻攝）

這波調動統一於2020年9月25日星期五辦理交接到任。

1、本署航空警察局局長黃嘉祿陞任本署副署長

2、本署主任秘書林順家調任本署航空警察局局長

3、本署警政委員方仰寧調任本署主任秘書

4、本署保安警察第三總隊總隊長陳耀南陞任本署警政委員

5、新北市政府警察局副局長李漢卿調任本署保安警察第三總隊總隊長

6、本署秘書室主任湯明珠調任新北市政府警察局副局長

7、雲林縣警察局局長顏旺盛調任本署秘書室主任

8、本署刑事警察局副局長朱宗泰調任雲林縣警察局局長

9、新竹市警察局局長鄧學鑫調任本署刑事警察局副局長

10、本署花蓮港務警察總隊總隊長李安淳調任新竹市警察局局長

11、臺中市政府警察局豐原分局分局長黃永志陞任本署花蓮港務警察總隊總隊長

12、本署保安警察第七總隊總隊長張春波陞任本署警政委員

13、臺南市政府警察局副局長李政曉調任本署保安警察第七總隊總隊長

14、本署保防組組長劉崇智調任臺南市政府警察局副局長

15、本署保安警察第三總隊副總隊長葉超鴻調任本署保防組組長

16、本署鐵路警察局主任秘書莊勝雄調任本署保安警察第三總隊副總隊長

17、臺北市政府警察局中正第一分局分局長沈炳信陞任本署鐵路警察局主任秘書

18、桃園市政府警察局副局長林漢堂調任本署保安警察第四總隊總隊長

19、新北市政府警察局督察長詹永華調任桃園市政府警察局副局長

20、金門縣警察局局長張國雄調任新北市政府警察局督察長

21、本署法制室主任蔡祥春調任金門縣警察局局長

22、本署警監督察廖高江調任本署法制室主任

23、臺北市政府警察局主任秘書金浩明調任臺北市政府警察局副局長

24、花蓮縣警察局局長林樹徽調任臺北市政府警察局主任秘書

25、本署後勤組組長蔡丁賢調任花蓮縣警察局局長

26、本署保安警察第四總隊副總隊長蔡榮林調任本署後勤組組長

27、本署保安警察第四總隊主任秘書林逢泉調任本署保安警察第四總隊副總隊長

28、新北市政府警察局三重分局分局長林富助陞任本署保安警察第四總隊主任秘書

29、桃園市政府警察局督察長吳坤旭調任新北市政府警察局副局長

30、本署教育組組長薛文容調任桃園市政府警察局督察長

31、連江縣警察局局長廖恆裕調任本署教育組組長

32、本署高雄港務警察總隊總隊長蔡鴻義調任連江縣警察局局長

33、高雄市政府警察局前鎮分局分局長林新晃陞任本署高雄港務警察總隊總隊長

34、高雄市政府警察局督察長劉祥浤調任臺南市政府警察局副局長

35、桃園市政府警察局主任秘書賈樂吉調任高雄市政府警察局督察長

36、新竹縣政府警察局局長黃家琦調任桃園市政府警察局主任秘書

37、本署民防指揮管制所所長吳敬田調任新竹縣政府警察局局長

38、桃園市政府警察局中壢分局分局長劉印宮陞任本署民防指揮管制所所長

39、本署交通組組長王鳳輝調任臺南市政府警察局副局長

40、澎湖縣政府警察局局長楊鴻正調任本署交通組組長

41、本署警察通訊所所長劉鴻烈調任澎湖縣政府警察局局長

42、臺北市政府警察局信義分局分局長張素菱陞任本署警察通訊所所長

43、本署航空警察局副局長沈伯陽調任本署勤務指揮中心主任

44、本署資訊室主任林建宏調任本署航空警察局副局長

45、臺北市政府警察局松山分局分局長黃勝源陞任本署資訊室主任

46、本署警監督察張錦成調任本署國際組組長

47、本署保安警察第五總隊主任秘書戴崇贒調任本署保安警察第一總隊副總隊長

48、臺南市政府警察局第二分局分局長王森瑒陞任本署保安警察第五總隊主任秘書

49、本署保安警察第六總隊主任秘書張奇文調任本署保安警察第七總隊副總隊長

50、本署刑事警察局毒品查緝中心警政監兼主任梁原銘調任本署保安警察第六總隊主任秘書

51、本署國際組副組長張文瑞調任本署後勤組副組長

52、花蓮縣警察局副局長林妙齡陞任本署國際組副組長

53、臺北市政府警察局士林分局分局長吳進宗陞任臺北市政府警察局警政監

54、新北市政府警察局新店分局分局長陳杏結陞任新北市政府警察局警政監

55、宜蘭縣政府警察局副局長徐歆陞任桃園市政府警察局警政監

56、臺中市政府警察局第三分局分局長廖國政陞任臺中市政府警察局警政監

57、高雄市政府警察局警政監劉博升調任本署刑事警察局毒品查緝中心警政監兼主任

58、屏東縣政府警察局副局長吳清飛陞任高雄市政府警察局警政監

59、花蓮縣警察局副局長江守寰陞任本署警監督察

60、南投縣政府警察局副局長郭仁賓陞任本署警監督察

61、臺北市政府警察局後勤科科長涂國卿調任臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長

62、臺北市政府警察局公共關係室主任王寶章調任臺北市政府警察局內湖分局分局長

63、本署刑事警察局偵查第四大隊大隊長林志誠調任臺北市政府警察局北投分局分局長

64、新北市政府警察局公共關係室主任黃南山調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長

65、本署後勤組科長陳朝新調任新北市政府警察局汐止分局分局長

66、本署刑事警察局偵查第二大隊大隊長趙家輝調任新北市政府警察局金山分局分局長

67、桃園市政府警察局後勤科科長張仁傑調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長

68、桃園市政府警察局外事科科長柯政君調任花蓮縣警察局副局長

69、臺中市政府警察局勤務指揮中心主任葉志誠調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長

70、臺南市政府警察局後勤科科長邱顯良調任臺南市政府警察局玉井分局分局長

71、本署保安組科長蕭正松調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長

72、高雄市政府警察局公共關係室主任邵明仁調任高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長

73、臺南市政府警察局保防科科長詹登燦調任嘉義縣警察局副局長

74、本署航空警察局高雄分局分局長林英仁調任屏東縣政府警察局副局長

75、臺中市政府警察局保防科科長陳銘欽調任花蓮縣警察局副局長

76、本署公共關係室科長黃秀法調任南投縣政府警察局副局長

77、臺北市政府警察局文山第二分局分局長范織坤調任臺北市政府警察局信義分局分局長

78、新竹市警察局副局長陳昭甫調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長

79、臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長陳明志調任臺北市政府警察局中正第一分局分局長

80、臺北市政府警察局內湖分局分局長李權哲調任臺北市政府警察局松山分局分局長

81、臺北市政府警察局南港分局分局長吳慶鴻調任臺北市政府警察局士林分局分局長

82、新北市政府警察局永和分局分局長謝宗宏調任臺北市政府警察局南港分局分局長

83、臺北市政府警察局北投分局分局長高鎮文調任臺北市政府警察局大同分局分局長

84、新北市政府警察局土城分局分局長余昭俊調任新北市政府警察局新店分局分局長

85、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長周振安調任新北市政府警察局土城分局分局長

86、新北市政府警察局中和分局分局長林故廷調任新北市政府警察局三重分局分局長

87、新北市政府警察局三峽分局分局長李建廣調任新北市政府警察局中和分局分局長

88、臺南市政府警察局新化分局分局長許芳毅調任新北市政府警察局三峽分局分局長

89、新北市政府警察局汐止分局分局長李宏振調任新北市政府警察局永和分局分局長

90、新北市政府警察局金山分局分局長陳永昌調任新北市政府警察局樹林分局分局長

91、桃園市政府警察局八德分局分局長陳錦坤調任桃園市政府警察局中壢分局分局長

92、桃園市政府警察局龜山分局分局長陳百祿調任桃園市政府警察局八德分局分局長

93、桃園市政府警察局龍潭分局分局長蕭欽杰調任桃園市政府警察局龜山分局分局長

94、嘉義市政府警察局副局長陳清華調任桃園市政府警察局龍潭分局分局長

95、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長吳明彥調任桃園市政府警察局大園分局分局長

96、臺中市政府警察局烏日分局分局長張則誠調任臺中市政府警察局第三分局分局長

97、臺中市政府警察局東勢分局分局長楊川調任臺中市政府警察局烏日分局分局長

98、臺中市政府警察局和平分局分局長吳銘淵調任臺中市政府警察局東勢分局分局長

99、臺東縣警察局副局長吳燕山調任臺中市政府警察局和平分局分局長

100、臺中市政府警察局太平分局分局長高誌良調任臺中市政府警察局豐原分局分局長

101、臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長賈立民調任臺中市政府警察局太平分局分局長

102、臺南市政府警察局第三分局分局長許坤田調任臺南市政府警察局第二分局分局長

103、臺南市政府警察局善化分局分局長方國璽調任臺南市政府警察局第三分局分局長

104、臺南市政府警察局白河分局分局長朱信憲調任臺南市政府警察局善化分局分局長

105、苗栗縣警察局副局長陳明宏調任臺南市政府警察局白河分局分局長

106、臺南市政府警察局新營分局分局長李名昌調任臺南市政府警察局第五分局分局長

107、臺南市政府警察局佳里分局分局長斯儀仙調任臺南市政府警察局新營分局分局長

108、臺南市政府警察局學甲分局分局長甘炎民調任臺南市政府警察局佳里分局分局長

109、臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長翁誌宏調任臺南市政府警察局學甲分局分局長

110、嘉義縣警察局副局長歐祖明調任臺南市政府警察局新化分局分局長

111、高雄市政府警察局三民第一分局分局長郭俊廷調任高雄市政府警察局前鎮分局分局長

112、高雄市政府警察局楠梓分局分局長古瑞麟調任高雄市政府警察局三民第一分局分局長

113、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長劉安杰調任高雄市政府警察局楠梓分局分局長

114、臺北市政府警察局大同分局分局長潘朝智調任新竹市警察局副局長

115、臺南市政府警察局第五分局分局長梁仁輝調任苗栗縣警察局副局長

116、新北市政府警察局樹林分局分局長張明和調任嘉義市政府警察局副局長

117、高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長林宏輝調任臺東縣警察局副局長

118、桃園市政府警察局大園分局分局長郭森永調任宜蘭縣政府警察局副局長

119、臺南市政府警察局玉井分局分局長楊青垂調任臺南市政府警察局後勤科科長

120、高雄市政府警察局督察黃能清調任本署航空警察局高雄分局分局長

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