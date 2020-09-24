武界秘境...森林設詐騙機房　警急行軍陡坡直上逮「冷凍騙客」

▲專案小組到詐騙機房故宮設置的鐵皮屋，準備攻堅。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

檢警破獲一專騙中國大陸民眾詐騙集團，該集團竟將機房設在南投仁愛武界部落山區，並設監視器監看，2個多月不法獲利近1500萬元。專案小組開車到最接近的地點，重裝「急行軍」登山爬半小時，將陳姓主嫌共14人逮捕，依詐欺等罪嫌送辦。

南投地檢署接獲情資，有專騙中國大陸民眾的詐騙集團，將機房設置在人煙罕至的南投縣仁愛鄉武界部落的森林保留地。立刻指揮刑事局中部打擊犯罪中心、彰化縣警局刑警大隊、南投縣仁愛警分局共組專案小組追查。

專案小組發現，該集團為掩人耳目，躲避警方查緝，竟雇用工人在山坡地搭建鐵皮屋，該鐵皮屋從山區產業道路下山要15公里。年約40歲主嫌陳姓男子每週會下山採買糧食1次，大量購買菜肉上山，供集團成員三餐。現場的小路更設有監視器，隨時監看外頭的風吹草動。

▲▼專案小組重裝並帶著攻堅裝備，爬山半小時。（圖／記者李忠憲翻攝）

專案小組見時機成熟，9月17日共30名員警荷槍實彈一身重裝備，並帶攻堅裝備「急行軍」登山半小時，抵達現場後以迅雷不及掩耳速度攻入，並將陳嫌與13名成員全部壓制逮捕，同時查扣行動電話、筆記型電腦、教戰手則、無線分享器、路由器、平板電腦及監視器鏡頭等證物，全部帶回。

▲警方逮捕詐騙集團成員，並與正在受騙的大陸女子通電話。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，該集團假冒大陸公安鎖定中國河南省民眾，以電信局欠匯為理由詐騙，至今行騙2個多月，已得手300多萬人民幣（近1500萬），受害人數目前仍在清查。鐵皮屋內設有冷凍庫，隔成6間房間，住有14人。其中，年紀最小的25歲，都是成年外地人，沒有原住民。警詢後依詐欺等罪嫌將一行人移送法辦。

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