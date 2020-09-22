台男聯手大陸駭客盜錄台頻道節目　上百頻道轉傳追劇APP

▲刑事局破獲黃姓男子涉嫌盜錄台系統商播出訊號，並透過大陸追劇APP嚴重侵犯台灣影劇著作權。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊近期接獲國內OTT(Over-The-Top Media Services)串流影音服務業者舉報，表示雲端伺服主機遭到駭客攻擊，警方調查係不法大陸直播APP結合在台共犯破解訊號所致，經多個月蒐證發現竊取國內各大電視台訊號，至少超過百餘個頻道遭到轉到大陸地區。

▲刑事局破獲黃姓男子涉嫌盜錄台系統商播出訊號，並透過大陸追劇APP嚴重侵犯台灣影劇著作權。（圖／記者張君豪攝）

刑事局電偵大隊與新北市林口警分局、警政署保二總隊共組專案小組報請新竹地方檢察署指揮偵辦、在涉嫌側錄台灣頻道訊號的黃姓嫌犯（43歲）住家查扣盜竊訊號設備，並由中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會委託律師提告並求償，檢警將依違反著作權法擴大偵辦。

▲刑事局破獲黃姓男子涉嫌盜錄台系統商播出訊號，並透過大陸追劇APP嚴重侵犯台灣影劇著作權。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：黃嫌先向國內業者申請帳號購買服務，然後導入大陸工程師所撰寫破解m3u8(多媒體視訊串流格式)內容程式，透過在新竹家中所架設的伺服主機。

直接將國內OTT業者雲端合法內容轉傳大陸業者小羊、七彩等直播APP之中，造成合法業者頻寬大增，台灣辛苦製作的節目、戲劇都遭對岸非法追劇盒子剽竊，全案依違反妨害電腦使用罪、著作權法等案移送地檢署偵辦。

警方表示：隨著網路頻寬增加，國內外影音產品都以數位形式呈現，歹徒覬覦以非法破解方式來竊取訊號，剽竊國內傳播媒體著作權，警方9月15日行動逮捕黃姓主嫌到案，並查扣電腦主機、行動電話、非法追劇機上盒等物品。

警政署為賡續落實我國保護智慧財產權政策，督飭所屬各警察機關執行查緝非法侵權案件，本年度迄7月止共計查獲2,108件、2,560人涉及違法侵權案，警方將會加強取締保護國內影音相關產業權利。



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