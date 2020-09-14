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台南3貼機車遭撞飛1死　2童住院1命危！家屬見慘狀想追打闖燈酒駕男

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記者林悅／台南報導

台南市永康區台39線與歸仁區西埔一街821巷口，13日晚間發生汽車與機車車禍，造成1死3傷，其中名孩童仍住院觀察，警方查出自小客張姓駕駛抽血檢測，酒精濃度換算超標，涉嫌酒駕、闖紅燈情事，警方偵訊後依過失致死等罪嫌送辦。

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區台39線與歸仁區西埔一街821巷口，晚上發生汽車與機車車禍，造成1死3傷，警方初步調查，自小客車駕駛涉嫌酒駕、闖紅燈情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，49歲張姓男子駕駛自小客車沿台39線外側車道由南往北直行時，適與沿西埔一街821巷東向西直行由39歲曾姓女子駕駛之機車發生碰撞而肇事，機車尚搭載2名乘客，分別是3歲劉姓男童及9歲劉姓女童，3人被強大撞擊力撞飛，機車還因而起火。

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

車禍導致曾姓騎士及劉姓男童現場無生命跡象，含劉姓女童（左大腿封閉性骨折、多處撕裂傷，意識清醒）等3人由救護車分送永康奇美醫院及成大醫院急救，其中曾姓女騎士送成大醫院搶救仍宣告不治，劉童經奇美醫院搶救有恢復心跳，目前正住院觀察，但仍有生命危險。張男頭部受傷送衛福部新化醫院急救中，經醫院抽血檢驗酒精濃度，經換算超標，涉嫌酒駕。

案發後，小孩的舅舅趕到現場，氣得要追打張男討公道，遭救護員勸阻，警消見狀也立即衝上前將兩人隔開，避免衝突擴大。

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方初步調查了解，自小客車行經設有號誌管制路口，涉嫌酒駕、闖紅燈情事，警方查訪有目擊者指證歷歷，全案偵訊後依刑法第185-3條等送辦。

根據刑法第185-3條：駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。過失致死、公共危險、傷害等罪嫌送辦。

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