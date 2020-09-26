清大化工博士「台積電面試前兩週」陸橋上吊亡　辛酸求職路曝光

記者黃翊婷／綜合報導

30多歲的林姓男子去年拿到清大化工博士學位，但疑似因為求職不順，選擇在前往台積電面試前，於新竹某陸橋上吊身亡。由於他在輕生之前曾傳簡訊交代後事，加上檢警相驗後已排除他殺嫌疑，日前已將遺體交還家屬處理後續事宜。

▲新竹市警局接獲民眾報案指稱，在某陸橋下發現一名男子上吊自殺。（圖／翻攝自Google地圖）

根據《自由時報》報導，林男親友透露，他從小到大都是學霸，去年順利取得博士學位之後，接下來一年的求職之路卻不怎麼順利，還曾因為躁症問題前往精神科就診，原本兩週後就要去台積電參加面試，卻選擇走上絕路，自行騎機車載著折疊梯前往新竹某陸橋，在清晨時結束自己的生命，等到晨運民眾發現並報警，人已經死亡多時。

這起「博士悲歌」事件被網友轉發至PTT，大部分網友都忍不住留言感嘆，「生病的關係吧，化工很好找工作的」、「學歷這麼高，博士工作滿地是，找教授介紹一大堆，好好愛惜」、「新竹的國立大學『錢途』光明吧，怎麼這樣」。

但也有不少網友認為，在台灣超過30歲仍沒有工作經歷，的確不是很好找工作，況且面試也不一定會過，「現在碩士就要先到職場就業卡位，真的有需要再讀博士，30幾歲的博士就職會給自己很大的壓力」。

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