交通大執法2周！雲林開2936張罰單...這2種竟佔9成8

▲全國交通大執法進入第三周，雲林縣至今開出2936張告發單，初估幫國庫進帳約350萬元，路口違規「車不讓人」佔9成5以上，其中闖紅燈、紅燈右轉佔9成8。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國交通大執法從9月1日起執行一個月，取締汽機車闖紅燈及紅燈右轉、汽機車不停讓行人等四大重點項目，雲林縣至今開出2936張告發單，初估幫國庫進帳約350萬元，雲林縣警局交通隊表示，路口違規「車不讓人」佔9成5以上，其中闖紅燈、紅燈右轉佔9成8。

雲林縣警局交通隊統計，第一周違規告發有2058件，第二周違規案件878件，為確保用路人安全，保護行人路權，這項交通執法還會繼續執行。交通隊表示，闖紅燈與紅燈右轉違規部分，合計開罰2878件，闖紅燈者處1800以上至5400元以下罰鍰，紅燈右轉行為者，處600元至1800元以下罰鍰。

根據警政署統計，約有6成車禍事故均發生於路口，目前以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」居次，由前10名的肇事原因發現，不遵守號誌死傷事故比率甚高。雲林縣警察局將持續對易肇事路口加強取締交通違規，呼籲民眾行經路口應遵守交通規則，也提醒車輛駕駛行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停禮讓行人先行通過。



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