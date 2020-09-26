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「週歲嬰抽搐癱軟」國道暖警秒幫開道　夫妻2個月後PO文尋恩人

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記者黃翊婷／綜合報導

南投林姓網友26日在臉書「爆料公社」PO文，想尋找國道3號古坑分隊的警員陳凌然，7月18日當天晚上8時許他們夫妻倆開車載小孩回台南娘家，沒想到剛滿週歲的小兒子突然抽搐並失去意識，急忙轉進古坑分隊求救，當時只有陳姓警員和另外一人在場，並沒有急救人員，但警員還是二話不說幫忙開道，這才順利救回孩子一命，只是當時太過心急，忘了道謝，所以希望大家幫忙轉發讓警員看到，「我真的真的很感謝他。」

南投夫妻尋國道暖警。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO出示孩子的就醫收據。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO提到，7月18日當天晚上大約8時到9時之間（時間不是很確定），夫妻倆開車從南投出發，在國道3號路上，剛滿週歲的小兒子突然莫名抽搐、身體僵硬，當下腦海中只有一個念頭「我的小孩出事了」，加上車子正在黑暗的高速公路上奔馳，求助無門，只能不停歇斯底里叫著小兒子的名字，後來行經古坑分隊，連忙轉進去求救。

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然而，當時值班的警員只有兩人，沒有專業的急救人員，警員請他們趕快用地圖導航去醫院，這時小兒子突然嚴重抖動，接著就失去意識，身體瞬間軟掉，讓原PO害怕到直發抖。陳姓警員見狀立即答應幫忙開道，只用了短短十幾分鐘就順利護送他們抵達大林慈濟醫院。

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO看到小兒子抽搐昏倒，急得心都要碎了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

「到達醫院時醫護人員已經在外面等待，進到裡面交代事發經過，看著醫護人員在救我的小孩，沒多久就聽到哭聲，謝天謝地、謝謝警員、謝謝醫護人員。」原PO坦言，因為人生地不熟，如果沒有警員帶路，路程肯定會超過半小時以上，到時孩子不知道會變成什麼樣。

原PO也解釋，事隔2個月才上網PO文，是因為孩子住院一週，後來又排了幾項檢查，加上工作忙碌，直到最近才想起來忘了向警員道謝，如果沒有記錯，熱心的警員應該是國道3號古坑分隊的陳凌然，希望有機會可以親自南下去道謝，也不知道警員是否還記得這件事，「請大家用力分享讓陳員警看到，我真的真的很感謝他。」

▼原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

南投夫妻尋國道暖警。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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