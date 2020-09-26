王婉諭千字回應不後悔禮讓召委　停2秒淚吞「最想要的早知道」

記者黃翊婷／綜合報導

立法院社會福利及衛生環境委員會23日舉行召委選舉，時代力量立委王婉諭將選票投給民進黨立委洪申翰，掀起政壇議論。王婉諭26日凌晨1時許在臉書發表一篇千字長文，強調人生只能向前看，「如果人生中能有『早知道』、能有『重新來』，我會選擇2016年3月28日那天，不要出門。」現在大家在努力的是兒少權益、精神衛生、犯罪被害人保護等社會弱勢的議題，這條路或許辛苦，「但我沒有後悔，我也會繼續往前。」

▲王婉諭將票投給民進黨立委，遭以核養綠發起人黃士修嗆聲「從今起請正名小綠燈媽媽」。（圖／記者屠惠剛攝）

王婉諭提到，有朋友提問「如果早知道洪申翰委員會禮讓，是否還會投給他」、「如果重新再選擇一次，是否還會願意從政」，她停頓了2秒才回答「人生只能往前看」，與其討論過去的如果和可能性，不如把時間和力氣拿來思考未來，而停頓的那2秒是她在努力把心裡的話吞下去，「如果人生中能有『早知道』、能有『重新來』，我會選擇2016年3月28日那天，不要出門。」

王婉諭坦言，她的人生一直都是滿足且感恩的，所以鮮少後悔什麼，最近在電影裡看到一句話「天使不敢走的路，傻子一路衝過去」，恰巧相當貼近她的寫照，有機會就多做事，這不只是為了自己的孩子，也是為了幫助更多孩子，「過去，我當然耳聞政治圈很複雜、很冷酷。但既然決定踏了進來，我知道，過去的種種瘡疤，都將時時刻刻伴隨著我所做的每一件事情。」

▲王婉諭在臉書發表千字文回應日前的風風雨雨。

王婉諭說，每當有惡意、不理性的言論出現，她的心情多少會受到影響，只能在夜裡釋放負面情緒，過去她也無法理解為什麼被害人會想從政，直到經歷了這些事，大家現在在努力的是兒少權益、精神衛生、犯罪被害人保護等社會弱勢的議題，這是大多數人未曾經歷的領域，所以並不理解，但或許雙方的距離其實並不遙遠。

「我想，除非我能當一個符合社會大眾期待，只能悲傷、只能痛苦，只能崩潰、只能撕心裂肺之外，完全不能擁有自己聲音的受害者，否則，這些惡意就不可能會有停止的一天。」王婉諭強調，她想試著去接受一切，不論是批評還是鼓勵，從政之路雖然忙碌、辛苦，除了立委的工作還要兼顧家庭，一路走來有哭有笑，有荊棘也有玫瑰，但她沒有後悔，未來也會繼續往前，「每當能幫上一個辛苦的人、一個脆弱的家庭，都讓我覺得這份工作，是有意義的。謝謝你們，請讓我們一起，繼續往良善的方向去吧！」