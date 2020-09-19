女騎士闖紅燈被開罰單　連罵女警3次「妳生小孩沒XX啦」下場曝

▲桃園市陳姓婦人今年3月間在楊梅區騎車闖紅燈，被後方女警發現尾開單告發，竟連續辱罵女警「以後妳生小孩沒XX啦」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓婦人今年3月間騎車外出，在楊梅區永美路因闖紅燈至下個路口準備左轉，違規行為被後方女警目睹，並尾隨攔查開單告發，陳婦不滿被告發，竟連續3次「以後妳生小孩沒XX啦」辱罵，整個過程都被女警密錄器錄下提告，檢方以陳婦犯行明確，依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑，地院法官則依侮辱公務員罪判處陳婦拘役20天，可易科罰金以每日1千元折算1日，緩刑2年，還可上訴。

檢警調查，陳姓婦人今年3月4日上午11時許，騎車行經楊梅區永美路、仁美路口，因闖紅燈至前方機車待轉區停等欲左轉，楊梅警分局草湳派出所鍾姓女警巡邏發現陳婦違規行為，跟隨在陳婦後方至平鎮區陸橋南路附近攔停陳婦，

當面依違反道路交通管理處罰條例開單告發。

但陳婦不滿被開單，竟接續3次「妳結婚以後，生孩子沒有XX啦」辱罵鍾姓女警，女警返回派出所後將秘錄器錄下陳婦辱罵過程截圖送辦，檢方偵訊後確認陳婦犯行，依妨害公務、侮辱公務員等罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官衡量陳婦無故意犯罪之素行，也無犯罪動機、手段，犯後也坦承犯行其因一時失慮，事後也向女警認錯致歉，女警同意撤回告訴，法官審結依侮辱公務員罪判處拘役20天，可易科罰金，緩刑2年，本案還可上訴。

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