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台南永康自小客與機車車禍造成1死3傷　疑小客車闖紅燈釀禍

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▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同） 

 ▲台南汽機車車禍1死3傷，警方初步調查，自小客車疑有闖紅燈情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區台39線與歸仁區西埔一街821巷口，13日晚上8時15分發生汽車與機車車禍，造成1死3傷，永康分局初步調查，自小客車行經設有號誌管制路口，疑有闖紅燈情事，警方查訪有目擊者指證歷歷，惟詳細正確肇事原因，由永康分局交通分隊持續調查釐清中。

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出該，49歲張姓男子駕駛自小客車沿台39線外側車道由南往北直行時，適與沿西埔一街821巷東向西直行由39歲曾姓女子駕駛之機車發生碰撞而肇事，機車尚搭載2名乘客，分別是3歲劉姓男童及9歲劉姓女童。

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

車禍導致曾姓騎士及劉姓男童現場ohca無生命跡象，含劉姓女童（左大腿封閉性骨折、多處撕裂傷，意識清醒）等3人由救護車分送永康奇美醫院及成大醫院急救，其中曾姓女騎士送成大醫院搶救仍宣告不治，劉童經奇美醫院搶救有恢復心跳，目前正住院觀察，但仍有生命危險。張男頭部受傷送衛福部新化醫院急救中，亦將進行抽血檢驗測酒精濃度。

警方初步調查了解，自小客車行經設有號誌管制路口，疑有闖紅燈情事，警方查訪有目擊者指證歷歷，惟詳細正確肇事原因，由永康分局交通分隊持續調查釐清。

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