　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「2020歐美主題嘉年華」高鐵桃園站開幕　市民卡、桃捷1日票享5折

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020歐美主題嘉年華移動式歡樂城堡在桃園青埔開幕。（圖／記者楊熾興攝）

▲2020歐美主題嘉年華移動式歡樂城堡在桃園青埔開幕。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

2020歐美主題嘉年華25日在高鐵桃園站開幕，超過30項歐美樂園原汁原味的娛樂設施，讓民眾免出國玩到嗨翻天，市長鄭文燦表示，在後疫情時代民眾即使不出國也能在桃園青埔享受水族館、有影城、outlets、棒球場及移動式歡樂城堡，希望帶動更多人潮，成為觀光新亮點。

▲鄭文燦：在後疫情時代民眾免出國即享原汁原味歐美娛樂設施。（圖／記者楊熾興攝）

▲鄭文燦：在後疫情時代民眾免出國即享原汁原味歐美娛樂設施。（圖／記者楊熾興攝）

由桃園市政府與業者ＪＥＴＳ嘉年華合作共同打造「城市樂園」的歐美主題嘉年華正式開幕營運，引進超過30項歐美樂園最受歡迎的娛樂設施原汁原味呈現，包括25公尺8層樓高的「Skydiver尖叫飛天輪」享受飛天輪快速公轉座艙同時自體旋轉的自我五感體驗；彷彿俯身於魔毯的「翱翔天際」；必玩的「驚濤駭浪」、「瘋狂颶風」等等。

▲▼「Skydiver尖叫飛天輪」享公轉和自體翻轉樂趣和其他歐美樂園設施。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼「Skydiver尖叫飛天輪」享公轉和自體翻轉樂趣和其他歐美樂園設施。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼「Skydiver尖叫飛天輪」享公轉和自體翻轉樂趣和其他歐美樂園設施。（圖／記者楊熾興攝）

業者表示，遊樂設施都經過技師簽證，並獲得營運許可，選擇桃園青埔為今年北台灣進駐首站，除了桃園市人口是最年輕城市之一外，就是園區內交通便利，結合高鐵和捷運，搭乘大眾運輸即可輕鬆抵達，即可開車也鄰近多處停車場的便利性；同時憑桃園市民卡或桃捷一日票，可以優惠入園門票5折(每日每卡限購4張)；營業時間為週三至週一，平日15:00-21:00，假日11:00-21:00。

►北極靈芝天然珍稀・免運費超級划算

ET快訊
獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口要幫她出頭
快訊／買泡麵中千萬！全聯開出特別獎看是不是你
快訊／小七買麵包中千萬大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民進黨台南市黨部聯手玉皇玉聖宮燭善善心會　關懷獨老護柚送愛

「2020歐美主題嘉年華」高鐵桃園站開幕　市民卡、桃捷1日票享5折

冬山車站10m高月球裝置藝術超吸睛　拍照打卡得1顆多汁冬山柚

杜絕員警貪瀆洩密　屏縣警局邀檢方授案例教育防範

宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展　170多件作品9/26起讓你驚艷

中秋節防火災　消防局加強宣導爆竹煙火使用安全

加強落實無人機平時訓練　提升無人機精準搜救效能

米其林三星「安平運河南岸」散步路線亮麗登場　歡迎10月一起倘佯海洋風光！

國慶煙火在台南！　黃偉哲：台南準備好了！

無人機運用首創結合視訊系統　南警「無人機空勤管制臺」成立

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

民進黨台南市黨部聯手玉皇玉聖宮燭善善心會　關懷獨老護柚送愛

「2020歐美主題嘉年華」高鐵桃園站開幕　市民卡、桃捷1日票享5折

冬山車站10m高月球裝置藝術超吸睛　拍照打卡得1顆多汁冬山柚

杜絕員警貪瀆洩密　屏縣警局邀檢方授案例教育防範

宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展　170多件作品9/26起讓你驚艷

中秋節防火災　消防局加強宣導爆竹煙火使用安全

加強落實無人機平時訓練　提升無人機精準搜救效能

米其林三星「安平運河南岸」散步路線亮麗登場　歡迎10月一起倘佯海洋風光！

國慶煙火在台南！　黃偉哲：台南準備好了！

無人機運用首創結合視訊系統　南警「無人機空勤管制臺」成立

Infiniti「大改款QX60」概念車亮相！7人座大休旅2022年才登台

港媒：建制派不喜歡林鄭月娥　在中聯辦官員面前批她「不聽意見」

《古惑仔》山雞、烏鴉合體！陳小春對坐張耀揚⋯網嚇：要掀桌了

中職／曼恩投不長考慮轉牛棚　張喜凱有機會！現役唯一下勾先發

媽媽帶小孩錄郭彥均節目　自招「我排過你簽唱會」

被財政部排擠！　存載具後「沒中獎過」他暴怒：股票也欺負我

桃園人的台味下午茶！最強涮嘴組合　糯米腸Q黏還有超好吃香腸

自家正門面對尖型屋簷「犯屋脊煞」　命理師提醒：對著抽風管也NG

林雨宣體質敏感曾見人中邪　角色走火入魔下符水搶男人

日職／阪神虎爆群聚感染　經紀人聯繫呂彥青

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

地方熱門新聞

中秋連假攻擊性出遊　「知名景點」停預約

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

沒收到交通罰單卻被加倍罰錢　你可以這樣做

「罷免王浩宇」進入二階段連署

農田水利站長　假日種台灣香檬

麗寶Outlet 24日起賣特殊色口罩

台中車站舊站華麗變身

新時代推連假狂灑2100份福袋

桃園農田水利會　最後一場會員大會

「青埔行政大樓」搶眼　故宮南院建商蓋的

外勞急症缺血性腦中風手腳癱軟

負評3餐廳煮得像屎！男大生被抓哭了

花蓮公教人員歌唱比賽　被公職耽誤的歌手不少

新竹遠東化纖油氣外洩！油槽深夜再起火

更多熱門

相關新聞

青埔有「兩難」　市議員彭俊豪質詢

青埔有「兩難」　市議員彭俊豪質詢

桃園青埔因多項重大建設陸續推動，使人口和交通流量激增。市議員彭俊豪關心青埔地區發展，21日於市政總質詢中以「青埔兩難-出入難、生活難」提出青埔地區交通改善、中豐交流道設置進度、引進更多金融機構、增設市場提升青埔生活機能、興建青埔地區圖書館等問題質詢，受到市長鄭文燦及交通局重視。

柯文哲參加菲律賓面具嘉年華

柯文哲參加菲律賓面具嘉年華

早餐店賣到晚餐拚生存！盼紓困升級

早餐店賣到晚餐拚生存！盼紓困升級

花蓮夏戀嘉年華最終夜　吸引5萬歌迷朝聖

花蓮夏戀嘉年華最終夜　吸引5萬歌迷朝聖

夏戀嘉年華第3夜　徐榛蔚奔全場發螢光棒

夏戀嘉年華第3夜　徐榛蔚奔全場發螢光棒

關鍵字：

免出國歐美娛樂設施嘉年華桃園青埔高鐵站前廣場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面