「2020歐美主題嘉年華」高鐵桃園站開幕　市民卡、桃捷1日票享5折

▲2020歐美主題嘉年華移動式歡樂城堡在桃園青埔開幕。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

2020歐美主題嘉年華25日在高鐵桃園站開幕，超過30項歐美樂園原汁原味的娛樂設施，讓民眾免出國玩到嗨翻天，市長鄭文燦表示，在後疫情時代民眾即使不出國也能在桃園青埔享受水族館、有影城、outlets、棒球場及移動式歡樂城堡，希望帶動更多人潮，成為觀光新亮點。

▲鄭文燦：在後疫情時代民眾免出國即享原汁原味歐美娛樂設施。（圖／記者楊熾興攝）

由桃園市政府與業者ＪＥＴＳ嘉年華合作共同打造「城市樂園」的歐美主題嘉年華正式開幕營運，引進超過30項歐美樂園最受歡迎的娛樂設施原汁原味呈現，包括25公尺8層樓高的「Skydiver尖叫飛天輪」享受飛天輪快速公轉座艙同時自體旋轉的自我五感體驗；彷彿俯身於魔毯的「翱翔天際」；必玩的「驚濤駭浪」、「瘋狂颶風」等等。

▲▼「Skydiver尖叫飛天輪」享公轉和自體翻轉樂趣和其他歐美樂園設施。（圖／記者楊熾興攝）

業者表示，遊樂設施都經過技師簽證，並獲得營運許可，選擇桃園青埔為今年北台灣進駐首站，除了桃園市人口是最年輕城市之一外，就是園區內交通便利，結合高鐵和捷運，搭乘大眾運輸即可輕鬆抵達，即可開車也鄰近多處停車場的便利性；同時憑桃園市民卡或桃捷一日票，可以優惠入園門票5折(每日每卡限購4張)；營業時間為週三至週一，平日15:00-21:00，假日11:00-21:00。

►北極靈芝天然珍稀・免運費超級划算