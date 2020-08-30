花蓮夏戀嘉年華最終夜！白冰冰+徐佳瑩壓軸　吸引5萬歌迷朝聖

▲在閉幕星空煙火秀中大合照。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020夏戀嘉年華29晚邁入最終夜，由告五人、關詩敏、張立昂、葉啟田、陳思緯、吳汶芳接力獻唱，壓軸則由「金曲天后」徐佳瑩、「台語天后」白冰冰雙后擔綱演出，吸引五萬名歌迷湧入朝聖。花蓮縣長徐榛蔚到場與歌迷同歡，共度美好音樂饗宴，在閉幕星空煙火秀中，為五天五夜夏戀嘉年華劃下完美句點。

夏戀嘉年華最終夜首先由在地「那就醬樂團」、「GN BOX」為嘉年華暖場演出，今晚開場由「文青樂團」告五人帶來「你要不要吃哈密瓜」、「愛在夏天」、「帶我去找夜生活」等動人歌曲，溫暖嗓音感動聽眾，現場氣氛逐漸加溫。

▲縣長徐榛蔚即興與寶島歌王葉啟田合唱。

「新世代潮甜女神」關詩敏帶來「別再問我怎麼辦」、「還原」、「美麗的 我不碰就是了」，輕快的舞曲樂風、明亮動人嗓音讓臺下歌迷聽得如癡如醉；出演三立超人氣週日偶像劇《浪漫輸給你》的「霸道總裁」張立昂獻唱「輸給你」、「Still Love You」、「說說話」，溫暖、出色嗓音流露真切情感，以純粹真摯的歌聲，牽動歌迷的情緒，瀰漫在幸福溫暖的氛圍中。

▲▼白冰冰、徐佳瑩壓軸。

「寶島歌王」葉啟田則演唱「為你打拚」、「乾一杯」、「浪子的心情」、「愛拚才會贏」等台語經典曲目，徐榛蔚縣長也在現場即興與寶島歌王葉啟田合唱故鄉一曲，充滿感情的歌聲，感染力滲透全場，掀起一波波高潮，寶島歌王葉啟田更允諾為花蓮寫上一曲專屬歌曲，現場歡聲雷動。「木工歌手」陳思緯深情演唱「我的未來不是夢」、「道上」，打開歌迷視聽覺感官，引導台下的聽眾進入他的音樂世界。

創作才女吳汶芳帶來「無窮」、「US小時」、「孤獨的總和」，豐沛自然的創作力、脫俗出色的嗓音，搭配豐富多元的肢體動作，為歌迷帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。「台語天后」白冰冰演唱「舞池」、「阿娜答」、「宿命」等經典台語歌曲，深厚歌唱功力讓台下歌迷如癡如醉。

▲吳汶芳。

「金曲天后」徐佳瑩壓軸獻唱，帶來「現在不跳舞要幹嘛」、「大頭仔」、「尋人啟事」、深情溫柔嗓音擄獲大批粉絲的心，全場歌迷高舉LED看板，粉絲們揮舞螢光棒，為夏戀晚會掀起最高潮，也讓夏戀嘉年華在歌迷的尖叫聲及閉幕煙火秀中劃下完美句點。

▲關詩敏。

當晚與會貴賓有中國國民黨主席、立法委員江啟臣、縣議會議長張峻、副議長潘月霞、議員田韻馨、吳東昇、徐子芳、徐雪玉、鄭寶秀出席與歌迷同歡。

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