桃園青埔有「兩難」　市議員彭俊豪質詢獲市府重視

▲市議員彭俊豪質詢有關青埔交通及生活機能加強問題，獲市長鄭文燦重視。（圖／翻攝市議會網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔因多項重大建設陸續推動，使人口和交通流量激增。市議員彭俊豪關心青埔地區發展，21日於市政總質詢中以「青埔兩難-出入難、生活難」提出青埔地區交通改善、中豐交流道設置進度、引進更多金融機構、增設市場提升青埔生活機能、興建青埔地區圖書館等問題質詢，受到市長鄭文燦及交通局重視。

市長鄭文燦表示，關於大竹交流道於市道110甲中正東路的瓶頸路段，交通局和高公局、公路總局皆有充分溝通，並已完成可行性研究，希望讓大竹交流道直接透過高架跨越中正東路進入青埔，減少回堵車流。

▲交通局長劉慶豐說明改善青埔交通的相關規劃。（圖／翻攝市議會網路）

其次，已請交通局研究中園路高架化的可行性，由內壢交流道直接透過高架化的中園路進入青埔，讓青埔聯外道路直接接到中山高。另關於中豐交流道設置，目前建設計畫行政院已核定，總經費約13億元，交流道保留原計畫3/4功能，市府將督促高公局儘快完成環評開始動工；至於中豐交流道完整設置計畫，行政院已指示交通部納入五楊高架延伸案。交通局長劉慶豐局長表示，大竹交流道改善案，交通局已依高公局意見修正，近期將送至高公局審議。關於中園路的部分，目前仍在研議採用高架的可行性。中豐交流道建設計畫的部分，目前高公局正進行規劃設計，預計可於2025年底至2026年初完工。

彭俊豪也提議引入更多金融機構及民營企業，提升青埔地區生活機能。鄭市長表示，引進金融機構是市府推動青埔發展的重要方案，目前青埔地區僅有台灣銀行亞矽分行，接下來中華郵政11月將設立青埔分局，市府亦將協助其他三家銀行進駐青埔。關於設立超市及市場，市府將鼓勵更多超市進駐，讓青埔生活方便度可以提高。

另外，彭俊豪也提議將亞矽創新研發中心15%公益設施回饋金，用於興建青埔地區圖書館。鄭市長表示，明（2021）年上半年亞洲．矽谷創新研發中心會完成發包動工，15%公益設施回饋預計興建體適能中心、集會所及圖書館等。目前整個青埔共有4個里，但缺乏圖書館及大型活動中心，未來將併同亞矽創新研發中心共同規劃，若有適當土地可興建青埔圖書分館，也將與亞矽計畫一併考量。

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