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夏戀嘉年華徐榛蔚繞場發螢光棒　林宥嘉＋高爾宣壓軸現場尖叫

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▲▼「迷幻王子」林宥嘉獨樹一格的嗓音為「耳機裡的新浪潮」之夜畫上完美驚嘆號。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「迷幻王子」林宥嘉為昨晚「耳機裡的新浪潮」之夜畫上完美驚嘆號。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020夏戀嘉年華邁入第三夜於花蓮市東大門廣場熱力開唱，27日晚間由李竺芯與舊愛新歡開場，楊程鈞、王艷薇、邱鋒澤、婁峻碩、陳零九熱力開唱，並由「饒舌界新星」高爾宣與「迷幻王子」林宥嘉雙壓軸登場，瞬間點燃現場氣氛，即便陰雨綿綿，仍澆不熄現場民眾的熱情，尖叫聲此起彼落。

▲▼「迷幻王子」林宥嘉獨樹一格的嗓音為「耳機裡的新浪潮」之夜畫上完美驚嘆號。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲饒舌新星高爾宣。

當晚東大門夜市與夏戀嘉年華現場約五萬五千多位觀眾與縣長徐榛蔚一同享受華語音樂盛宴，每位觀眾皆配戴口罩才能進入會場，防疫措施嚴謹，讓大家玩得開心、聽得放心。徐榛蔚提及，夏戀嘉年華已邁入第13年，收錄全亞洲最經典的聲音，舞台上人才輩出，她也說，花蓮積極培育青年才俊，戮力奠定花東軟實力，歡迎大家到花蓮發展，未來也期盼這座舞台上能夠有越來越多創作歌手返鄉為自己的家鄉歌唱，我們永遠歡迎；隨即，徐榛蔚繞行全場奔跑發送螢光棒，炒熱現場氣氛！

▲▼「迷幻王子」林宥嘉獨樹一格的嗓音為「耳機裡的新浪潮」之夜畫上完美驚嘆號。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲創作樂團李竺芯與舊愛新歡。

首先由以獨特作曲樂團「李竺芯與舊愛新歡」開場，帶來「木蘭」、「將進酒」、「傷癮」、「和昨日說再見」特別的音樂風格，引起觀眾的高度關注，將傳統與現代融合，創下個人創作網路百萬流量紀錄。接下來由「快樂幫」偶像歌手楊程鈞帶來「少在那邊」、「藏不住」、「記得我愛你」，渾厚而輕快的嗓音，讓現場歌迷隨著歌曲擺動，感染力十足。

▲▼「迷幻王子」林宥嘉獨樹一格的嗓音為「耳機裡的新浪潮」之夜畫上完美驚嘆號。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「快樂幫」偶像歌手楊程鈞。

以獨特的磁性嗓音，讓聽者聽得著迷的王艷薇登場，接連帶來「框不住的愛」、「River」、「保存期限」，韻味十足的嗓音，讓歌迷聽的如癡如醉；新加坡創作歌手邱鋒澤接力帶來「預言家」、「飯隨愛人」，膾炙人口的熱門歌曲掀起現場熱潮；網路爆紅的創作型男陳零九接力演唱「再也不要」、「你她我」、「天亮請睜眼」及「天黑請閉眼」，出色嗓音獲得台下聽眾熱烈迴響。

▲▼「迷幻王子」林宥嘉獨樹一格的嗓音為「耳機裡的新浪潮」之夜畫上完美驚嘆號。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲邱鋒澤與陳零九合唱。

身為花蓮子弟的嘻哈饒舌歌手婁峻碩，活力帥氣的婁峻碩，帶來「 NEVER LAND 」、「Ride　Wit Me」、「COLORFUL」，輕快又帶著嘻哈的旋律讓現場觀眾琅琅上口，隨著節奏起舞，帶動現場氣氛，緊接著謝和弦及頑童都力推的饒舌歌壇明日之星高爾宣，帶來動感搖滾的「Ｂenz Body」、「Why You Gonna Lie」、「So Bad」、「Without You」，輕快饒舌曲風帶著搖滾節奏，嗨翻整個仲夏夜晚。

▲▼「迷幻王子」林宥嘉獨樹一格的嗓音為「耳機裡的新浪潮」之夜畫上完美驚嘆號。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲嘻哈饒舌歌手婁峻碩。

今晚最後壓軸巨星登場，以獨特迷幻嗓音魅惑人心的歌王「林宥嘉」，以一首「成全」點燃整場氣氛，以宥嘉式情歌完美詮釋「天真有邪」、「說謊」；當最後一首「說謊」時，台下觀眾聽得如癡如醉，獨樹一格的迷幻清新嗓音為今晚「耳機裡的新浪潮」之夜畫上完美驚嘆號！

▲▼「迷幻王子」林宥嘉獨樹一格的嗓音為「耳機裡的新浪潮」之夜畫上完美驚嘆號。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲金嗓歌后王艷薇。

全球觀眾也可鎖定MTV台、影音平台Vidol、Line TV、LiveMe、三立YouTube、三立綜合台、洄瀾有線電視、徐榛蔚臉書粉絲專頁、花蓮縣政府臉書粉絲專頁等平台，共同參與「2020花蓮夏戀嘉年華」演出盛況。今年參加花蓮夏戀嘉年華的粉絲自8月25日至8月29日，凡入場「2020花蓮夏戀嘉年華」，即可獲得一張抽獎券，抽獎券每日15:00起發放，存根聯視同入場憑證，敬請妥善保管。每天於2020夏戀嘉年華現場公開抽獎，由主持人抽出3位幸運兒，每位可獲得「紅面鴨大禮包」一份，得獎名單將每天公布於大會服務台及花蓮觀光粉絲團臉書。

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