拚生存！早餐店賣到晚餐...研發「銷魂海味鍋燒」　盼紓困升級

▲桃園青埔早餐店業者范寶升研發「銷魂海味鍋燒」，盼政府紓困升級助創業青年。（圖／早點上學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔一家早餐店「早點上學」，創業的年輕老闆范寶升受到疫情及原物料人力成本上升等影響，雖今年損失2019年的整年淨利，但他仍每日認真拚生存，研發的「銷魂海味鍋燒」受到消費者歡迎；面對後疫情時期，他希望政府的紓困政策，針對創業青年提供短效期的補助或貸款，放寬減稅認定，並在行銷上提供支持及輔導。

▲范寶升的「銷魂海味鍋燒」料好實在。（圖／早點上學提供）▼在地社群「靠青」出動社群LOGO小青龍給范寶升加油打氣！（圖／靠青提供）

范寶升說，疫情對於餐飲業的打擊慘重，以他在青埔經營的「早點上學」早餐店為例，即便疫情初期的營業額、甚至連去年同期的三成都不到！在疫情期間他力求自立自強、自求多福，將服務和產品進行升級，沒客人來店用餐，他便主動提供免費外送服務，同時增加營業項目和延長營業時間（從早餐賣到中餐到晚餐），更在產品上求新求突破，求一線生機。

後疫情時代，范寶升跑到台南取經，研發出「銷魂海味鍋燒」，力求將台南傳統好味道帶到青埔來。以當季用料爆足的新鮮小卷結合台南鍋燒麵，要以健康營養好食物，如同他的早餐店名讓用餐的每個人，提起精神「早點上學(上工)」。

范寶升的「銷魂海味鍋燒」料好實在，贏得青埔的年輕族群認同，在地社群「靠青」的朋友親自做貼圖，出動社群的LOGO小青龍給范寶升加油打氣！經過范寶升幾個月的努力，「早點上學」已成為青埔居民的好評店家之一，也吸引各地的部落客打卡！

面對後疫情時期，業者生存發展仍相當艱辛之際，范寶升希望政府的紓困政策升級，針對創業青年在沒有人脈、雄厚資金的條件下，提供短效期的補助或貸款外，更應放寬減稅認定，也希望能在行銷上提供支持及輔導。

・免運費超級划算