　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚生存！早餐店賣到晚餐...研發「銷魂海味鍋燒」　盼紓困升級

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲後疫情時代求生存，桃園青埔早餐店研發「銷魂海味鍋燒」，受到消費著歡迎。（圖／早點上學提供）

▲桃園青埔早餐店業者范寶升研發「銷魂海味鍋燒」，盼政府紓困升級助創業青年。（圖／早點上學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔一家早餐店「早點上學」，創業的年輕老闆范寶升受到疫情及原物料人力成本上升等影響，雖今年損失2019年的整年淨利，但他仍每日認真拚生存，研發的「銷魂海味鍋燒」受到消費者歡迎；面對後疫情時期，他希望政府的紓困政策，針對創業青年提供短效期的補助或貸款，放寬減稅認定，並在行銷上提供支持及輔導。▲桃園青埔早餐店研發「銷魂海味鍋燒」，盼政府紓困升級助創業青年。（圖／早點上學提供）

▲范寶升的「銷魂海味鍋燒」料好實在。（圖／早點上學提供）▼在地社群「靠青」出動社群LOGO小青龍給范寶升加油打氣！（圖／靠青提供）▲桃園青埔早餐店研發「銷魂海味鍋燒」，盼政府紓困升級助創業青年。（圖／早點上學提供）

范寶升說，疫情對於餐飲業的打擊慘重，以他在青埔經營的「早點上學」早餐店為例，即便疫情初期的營業額、甚至連去年同期的三成都不到！在疫情期間他力求自立自強、自求多福，將服務和產品進行升級，沒客人來店用餐，他便主動提供免費外送服務，同時增加營業項目和延長營業時間（從早餐賣到中餐到晚餐），更在產品上求新求突破，求一線生機。

後疫情時代，范寶升跑到台南取經，研發出「銷魂海味鍋燒」，力求將台南傳統好味道帶到青埔來。以當季用料爆足的新鮮小卷結合台南鍋燒麵，要以健康營養好食物，如同他的早餐店名讓用餐的每個人，提起精神「早點上學(上工)」。

范寶升的「銷魂海味鍋燒」料好實在，贏得青埔的年輕族群認同，在地社群「靠青」的朋友親自做貼圖，出動社群的LOGO小青龍給范寶升加油打氣！經過范寶升幾個月的努力，「早點上學」已成為青埔居民的好評店家之一，也吸引各地的部落客打卡！

面對後疫情時期，業者生存發展仍相當艱辛之際，范寶升希望政府的紓困政策升級，針對創業青年在沒有人脈、雄厚資金的條件下，提供短效期的補助或貸款外，更應放寬減稅認定，也希望能在行銷上提供支持及輔導。

・免運費超級划算

ET快訊
遠百信義A13大停電！　台電回應了
快訊／雨還沒下完！8縣市「大雨夜襲」紅爆　短時豪雨彈猛灌
快訊／遠百信義A13大停電！多人困電梯嚇壞　顧客摸黑用餐
快訊／台電公布武界壩事故時間表　曝光可能肇事原因
快訊／永和機車碰撞「2騎士噴飛」　車殼碎片散落一地
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拚生存！早餐店賣到晚餐...研發「銷魂海味鍋燒」　盼紓困升級

是否出席海峽論壇？　王金平：中央黨部14日晚間會做最後決定

武界壩閘門失靈釀3死1失蹤　政院：全力救援盡快調查

台美經濟對話18日登場　國務院次卿凱克拉奇、沈榮津共同主持

王定宇低調護港人反問：要求公開透明的人又是為了誰？

因「電池」結緣51年！金婚夫妻攜手抗癌7年成功⋯暖喊：真的很疼我

赴海峽論壇生變？江啟臣、李乾龍密會王金平商討…國民黨14日決定

國民黨7月破壞議場稱會賠錢負責　林俊憲：今改口翻臉不認帳！

王金平赴海峽論壇遭酸「求和」　謝龍介：已走味變調不必再去

北市68對「牽手超過半世紀」夫妻　柯文哲：希望能鼓勵年輕人結婚

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

可放置「2台洗衣機+電動曬衣桿」解決小坪數困擾！打造日系陽台

楊千嬅自責生兒差點死掉「我自己有問題」　陳小春突爆料鄭伊健、梁詠琪戀愛史

拚生存！早餐店賣到晚餐...研發「銷魂海味鍋燒」　盼紓困升級

是否出席海峽論壇？　王金平：中央黨部14日晚間會做最後決定

武界壩閘門失靈釀3死1失蹤　政院：全力救援盡快調查

台美經濟對話18日登場　國務院次卿凱克拉奇、沈榮津共同主持

王定宇低調護港人反問：要求公開透明的人又是為了誰？

因「電池」結緣51年！金婚夫妻攜手抗癌7年成功⋯暖喊：真的很疼我

赴海峽論壇生變？江啟臣、李乾龍密會王金平商討…國民黨14日決定

國民黨7月破壞議場稱會賠錢負責　林俊憲：今改口翻臉不認帳！

王金平赴海峽論壇遭酸「求和」　謝龍介：已走味變調不必再去

北市68對「牽手超過半世紀」夫妻　柯文哲：希望能鼓勵年輕人結婚

3個月瘦8kg！她「狂剷腰臀肉」胸部沒變小　醫推4招有效…原理曝光

中職／岳政華二軍開轟　丘總笑問岳東華：要不要讓弟弟上一軍

遠百信義A13大停電！台電：線路檢測都正常

Angelababy和黃曉明「穿情侶裝」　隔空放閃粉碎造謠離婚

中職／曼恩初登板遭狙擊　如同電視看到一樣「打者聯盟」

金曲歌王接力楊乃文開唱！　許書豪倡「低碳生活」：為地球盡心力　

重機「煞車碟盤打洞」是為了這原因！正確清潔＆保養方式大公開

八樣今年秋季必備的時髦單品！抓摺小洋裝超修身、枕頭包最療癒

武界禁區露營「警方不能開罰」！水利署曝光原因：說不聽也沒辦法

快訊／遠百信義A13大停電！多人困8樓電梯　顧客摸黑用餐

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

5港人驚爆偷渡來台消失　王浩宇：進來誰扛？

國防部才把共軍行動「透明化」　上午再侵擾西南海空域

李艷秋：丁允恭毀了范雲

陳時中爭疫苗「確保分配」蘇益仁：太晚了

范雲維基資料被網友惡搞　女權鬥士有新註解

國民黨擬取消海峽論壇　江啟臣嗆央視：先公開道歉再說！

吳斯懷再槓王定宇「宇宙也包圍地球」

共軍攻取東沙島？　總統府：希望北京能自我克制

王鴻薇轟范雲雙標：女性陳情要先亮黨證？　

前鎮乙烯外洩原因找到了　竟與高雄氣爆相同

更多熱門

相關新聞

培根油爆了！「蛋餅熱量Top8」曝光…網友嚇歪　營養師最推2種口味

培根油爆了！「蛋餅熱量Top8」曝光…網友嚇歪　營養師最推2種口味

早餐是人們一整天活力的來源，而中式、西式早餐各有不同的擁護者，其中共同的餐點就是「蛋餅」，口味眾多、選擇多樣，而當中你最喜歡什麼口味呢？一不小心選錯可是會踩到大地雷。正妹營養師高敏敏估算出市售常見的蛋餅口味，並依照其熱量、鈉含量做出排行，網友看完嚇傻：「好可怕！不敢吃了」。

鋪滿爆量小卷！隱藏版銷魂海味鍋燒

鋪滿爆量小卷！隱藏版銷魂海味鍋燒

點黑咖啡「客喝一口要退貨」！討拍文好腫

點黑咖啡「客喝一口要退貨」！討拍文好腫

橘黑風潮席捲早餐店！竟然是呷尚宝

橘黑風潮席捲早餐店！竟然是呷尚宝

每天來吃早餐！超遠房親戚「2理由狂賒帳」

每天來吃早餐！超遠房親戚「2理由狂賒帳」

關鍵字：

桃園青埔早餐店早點上學靠青

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

美國隊長手滑PO出「清晰私處照」！

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

二伯忘拆「媽媽配件」直接出門糗炸

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面