黃智賢嗆苦苓「台獨腦殘帶風向」：我就是中國人，怎樣？

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

共軍近期不斷不斷擾台，引發民眾恐慌憂心兩岸開戰，知名作家苦苓日前在臉書表示，如果真的開戰，自稱中國人的是否應該看管起來。對此，資深媒體人黃智賢在臉書回嗆，台獨腦殘在帶風向，要把台灣的中國人關起來，「我就是中國人，怎樣？」

黃智賢25日在臉書批評，蹭台獨的苦苓，幾天前，開始鼓吹，要把「在台灣自稱中國人的看管起來，以免裡應外合！」他一個人，單槍匹馬，就足以證明，台灣已經墮落到何等低等動物的地步。

黃智賢表示，「我就是在台灣的中國人，我且是中國台灣人，我大聲說過，我們這一代，要把台灣帶回家，中國終將統一，台獨這麼不爽，是狗急跳牆，還是最後的瘋狂？」

黃智賢提到，很多人不能理解，為什麼台獨和港獨，這麼恨中國人？如果你知道台獨和港獨的思想源頭，源頭都來自帝國主義對殖民地的控制，就會明白，這種表面無厘頭的恨，有強大的帝國主義根源。台獨的根，最主要，是來自日本和美國對台灣的浸染，日本軍國主義對中國的踐踏，是日本式台獨，美國對黃種人的歧視，和對共產主義的恐懼，早就美國式台獨。

黃智賢也警告，有人萬分迫切的渴望，台灣千萬，要幫美國和日本，向大陸殺第一刀，所以不斷提出，要轟炸大陸大城市，炸三峽大壩這種喪心病狂的提議。而這些出來帶風向的，是不是要讓台灣人，做他們手中的刀子，在台灣，先掀起腥風血雨？要圈禁中國人？她反擊苦苓，「我就是中國人，我是中國台灣人，你要怎樣？」