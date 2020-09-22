車站座椅破損多！苦苓傻眼PO照開酸⋯高鐵急澄清：僅「臨時處置」

▲苦苓貼出高鐵北車座椅照片，只見破損椅子上以補丁處理。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司向來給人整潔、有秩序的印象，不過作家苦苓21日卻在臉書上表示，高鐵台北車站的皮椅有破損，竟以補丁處理，質疑是否「高鐵快倒了？」對此，高鐵公司解釋，皮椅若有損壞均會全面換新，該補丁皮椅緊實臨時處置方式，讓旅客在等待時間仍可使用座椅。

作家苦苓在臉書貼出一張照片，只見一張高鐵車站的皮椅有多處破損，並有2塊補丁將破損貼住，他表示，旁邊的另外兩張椅子也都破了，卻都沒有處理，這讓他質疑「是螺絲都鬆了、還是高鐵快倒了？」

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網友則回應「太讓人不可思議啊」、「其實這也是國家的門面，應盡快改善」、「勤儉持家」、「真的很扯」、「裝置藝術吧」、「怎麼這種品質」、「不過這樣也蠻環保的」。

但也有人認為「這樣就要換新座椅 ，有必要這麼浪費嗎 ？又不是沒處理」、「節省是好事,資源不浪費，我認同這樣的做法，只要是安全就行」。

▲高鐵公司紀律嚴謹，車站內都相當衛生整潔，站務員也都十分專業。（圖／記者李毓康攝）

對此，高鐵公司表示，各車站均會定期檢視各項車站設備並進行維護，若發現旅客候車座椅破損，將採送回原廠、全面換新方式處理。

照片所揭係高鐵台北站為配合廠商維修排程之臨時處置方式，目的在讓旅客即使在等待維修期間仍能正常使用，後續高鐵公司將儘速完成更換。