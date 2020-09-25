海地諾魯感謝台灣協助抗疫　聯大總辯論挺台：該承認這國家生存權

文／中央社記者尹俊傑紐約24日專電

友邦海地、諾魯今天在聯大總辯論感謝台灣協助對抗疫情，為遭聯合國拒於門外的台灣抱不平。海地總統摩依士以「國家」稱呼台灣，指台灣在聯合國應獲適當席位。

第75屆聯合國大會總辯論邁入第3天，海地、諾魯是唯二發言的台灣友邦。連同昨天的帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島，本屆聯大總辯論已有5友邦元首發聲挺台，宏都拉斯則連5年未在聯大總辯論替台灣執言。

摩依士（Jovenel Moise）透過預錄影片慰問深受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響的國家，並感謝所有協助海地妥善控制疫情的夥伴國家，「特別是中華民國（台灣）」。

摩依士說：「全世界該承認這個國家的生存權了，且要在國際組織中賦予應有席位，特別是聯合國。」

▲海地總統摩依士發言。（圖／翻攝自YouTube／聯合國）

諾魯總統安格明（Lionel Rouwen Aingimea）發言時說，若沒有發展夥伴提供的寶貴支持，諾魯至今保持零確診的防疫成果不可能實現，他對澳洲、台灣、紐西蘭、印度、日本、美國等「真誠友伴」滿懷感激。

安格明說，75年前，世界各國一同起草經得起時間考驗的聯合國憲章，其內容建立在普遍性與平等原則上，尊重每個人的價值。如果無法加強遵循憲章核心原則的承諾，光是宣稱多邊主義優點是不夠的。

他說：「我們據此呼籲聯合國實現我們對人類大家庭的承諾，確保中華民國（台灣）2350萬人享有與其他國家人民相同的權利。」

安格明表示，全世界努力對抗疫情之際，台灣人民不該被拋下，台灣因應這場全球疾病大流行展現的典範也不該被忽視。「台灣是全球抗疫的重要夥伴，我們比以往任何時候都需要包容與團結，因應我們面對的全球各項挑戰」。

根據聯大議程安排，友邦教廷、吐瓦魯、史瓦帝尼排定明天發言。史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）已於21日在聯合國成立75週年紀念高階會議上敦促將台灣納入聯合國體系。