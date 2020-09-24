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蕭美琴推特自介改「駐美大使」　專家：美國可能已跟蔡英文談建交

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▲蔡英文、蕭美琴。（合成圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

▲蔡英文、蕭美琴。（合成圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

針對駐美代表蕭美琴日前將個人推特的自我簡介改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），經濟學者吳嘉隆表示，，從美國駐聯合國大使主動約談我方駐紐約辦事處，以及總統蔡英文未責備來看，蕭美琴的行為應是美方授意，而照這樣看來，蔡英文甚至已與美國談到恢復邦交及重返聯合國的可能。

吳嘉隆22日在臉書表示，蕭美琴對更改稱呼做了一個解釋，就是正式的職稱並沒有改變，還是中華民國的駐美代表，而總統蔡英文被記者問起時也沒有批評她的意思，那就等於是默許與肯定。

「那麼，這個改稱呼的動作到底有什麼含意呢？」吳嘉隆指出，第一個假設是，美國國務次卿來的時候，應該是有談到美國要與中華民國恢復邦交的話題，然後，接下來的問題是，美方有沒有授意台灣這邊可以開始放風聲了。

吳嘉隆假設，如果有，那麼台灣這邊就算是在配合美方的操作；如果沒有，那更改稱呼的行為就有兩個可能性。第一，就是蕭美琴喜不自勝，是興奮下的偷跑，不過在外交場合，以外交人員的小心謹慎的心態，估計這個可能性應該不大。

第二，就是美方並沒有授意可以開始放風聲了，反而是在言詞之間還帶一點模糊性，於是，蔡英文這邊就覺得有必要玩大一點，於是反將美國一軍，蕭美琴的改稱呼就是在逼美國表態。

吳嘉隆認為，經過這樣的沙盤推演後，最大的可能性是美國方面是有授意的，這可以從美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）主動約談我方的駐紐約辦事處處長看出來。他指出，克拉夫特曾說美國要幫助台灣參與聯合國的活動，甚至讓台灣重返聯合國，然後，還表示兩人見面是美國總統川普的意思，話講得很白。

吳嘉隆表示，照這樣看來，美方不但有來跟蔡英文談到可能恢復邦交，及可能重返聯合國，那麼接下來肯定也會談到中共如果有強烈的反應，美國與台灣這邊要如何因應，如果因此有軍事上的衝突，那台灣有什麼看法，也要早做準備。

吳嘉隆指出，根據他對美方做法的長期觀察，壞消息常常會提早釋放試探氣球，以免實際推出的時候，對方有被突襲的感覺，因而惱羞成怒，做出了激烈的反應。所以，壞消息會用「切香腸」的方式來處理，而好消息就會讓你措手不及，因而喜出望外。美國要進行的事對中共來說，當然是壞消息，所以分階段切香腸的手法，應該是自然而合理的。

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