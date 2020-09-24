習近平聯合國演說爆亮點：2060年前實現「碳中和」目標

▲習近平在聯合國大會演說表示，2060年之前實現碳中和目標。（圖／翻攝自YouTube／UNG）



記者林彥臣／綜合報導

在紐約舉行的聯合國大會，中國國家主席習近平透過視訊發表演說表示，二氧化碳排放量，力爭於2030年之前達到峰值，在2060年之前要實現碳中和目標。目前中國碳排放佔全球的28%，是世界最大的二氧化碳排放國。

根據BBC報導，全球氣候談判目前停滯不前，今年的聯合國氣候變化大會也被延期至2021年舉行，外界並不認為本屆聯合國大會上氣候議題可以取得什麼進展，但是習近平對中國碳排放的大膽聲明讓這次聯合國會議參加國感到意外。

儘管全世界大部分地區已經逐步減少化石燃料，但中國的碳排放在2018年和2019年仍在持續增長，雖然今年春天的新冠疫情讓中國碳排放下降了25%，但伴隨燃煤電廠、使用水泥的行業和其他重工業行業復工，6月中國碳排放水平再度反彈。

分析人士認為，習近平之所以作出這番表態，是想在美國不願解決氣候問題的時候佔領先機。亞洲區中國氣候政策專家李碩表示，在川普總統發表演說後幾分鐘，習近平做出聯合國氣候承諾，這顯然是一個大膽而又精心策劃的動作。

法國國際廣播電台（Radio France Internationale）報導指出，有關2060年前實現碳中和的目標，比起十幾個小國以及歐盟決定在2050年以前實現碳中和稍遜一籌。

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