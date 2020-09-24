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共機頻擾台　馬英九：兩岸若不希望戰爭應到此為止

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記者楊蕓／台北報導

中共軍機不斷越過海峽中線，兩岸情勢升高。前總統馬英九24日受訪時被問到是否在恫嚇國人，他強調，不管是不是恫嚇，兩岸如果不希望發生戰爭，都該拿出善意、誠意，停止這樣的行為，應到此為止。

▲▼馬英九出席第九屆教育大愛菁師獎頒獎典禮。（圖／記者宋良義攝）

▲馬英九出席第九屆教育大愛菁師獎頒獎典禮。（圖／記者宋良義攝）

馬英九日前表示，過去兩國論等衝突時，大陸都沒越過海峽中線，直到今年蔡英文總統連任才開始；他說，九二共識可以同時處理主權和定位問題，仍有必要性，否則一旦政策錯誤，千萬人頭落地。

馬英九24日出席「第九屆教育大愛菁師獎頒獎典禮」，受訪時被問到該句「千萬人頭」是指誰的人頭，馬英九表示，當然是人民，發生戰爭死的都是人民，當然不希望有任何戰爭，共機最近頻頻進入中線，「我覺得應該到此為止。」媒體追問，中共是在恫嚇國人嗎？馬英九強調，不管是不是恫嚇，兩岸如果不希望發生戰爭，都該拿出善意、誠意，停止這樣的行為，因此希望應到此為止。

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