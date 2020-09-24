國台辦發布「九二共識」問答　馬英九：大陸站出來面對是好現象

記者楊蕓／台北報導

大陸國台辦在官方微博推出「九二共識問答」，解釋九二共識的意涵，對此，前總統馬英九24日受訪時表示，大陸能夠站出來面對九二共識，「是一個好現象」，但也強調要做出符合歷史的澄清，原汁原味的九二共識才有說服力。

▲馬英九出席第九屆教育大愛菁師獎頒獎典禮。（圖／記者宋良義攝）

大陸國台辦23日在官方微博上發布「九二共識問答」，將連續發布7天。說明「九二共識」是如何達成及其意涵，內容提及「九二共識」是雙方各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。

馬英九24日出席「第九屆教育大愛菁師獎頒獎典禮」，被問到怎麼看國台辦的宣傳方式，他表示，大陸能夠站出來面對九二共識，「是一個好現象」，但是一定要做出符合歷史的澄清，九二共識的內容就是一個中國各自表述，達到兩岸求同存異的理想，這是過去他執政8年能維持兩岸和平繁榮關係指標的依據，希望澄清的時候要講非常清楚，原汁原味的九二共識才有說服力。

馬英九昨赴中正大學演講，提及台海若發生戰事，目前美國人民對援台的意願不高，且距離太遙遠，美航母艦齡老化，加上20多年來中共全力發展反艦飛彈，援助台灣機會不大。遭民進黨批評沆瀣一氣，恫嚇台灣人民。

對於近期共機頻頻擾台，馬英九則呼籲，兩岸如果不希望發生戰爭，都該拿出善意、誠意，停止這樣的行為，應到此為止。

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