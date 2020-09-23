趙少康批蔡英文與陸為敵　游淑慧：對岸恐順應民意「打過來」

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

近來共軍擾台，兩岸情勢增溫，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉空軍天駒部隊時表示，身為中華民國空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，現在大陸內部喊打喊殺的氣氛很強烈，若對岸想要轉移內政焦點，很可能會順應民心就打過來了。

游淑慧於22日晚間播出的政論節目《少康戰情室》表示，有個上海台辦的朋友給她看一篇報導，標題是「東部戰區官微發話：丟掉幻想，準備戰鬥」，留言區有不少網友留言叫好，且整個大陸只剩下國台辦還相信能夠和平統一，其他都是支持武統的論調。

游淑慧提到，兩岸都有分「鷹派」跟「鴿派」，在台灣國民黨就是鴿派，不斷被民進黨貼上賣台舔共的標籤，對岸的國台辦甚至被打為「跪台辦」，而大陸現在的民心就是一面喊打喊殺，這會導致上位的決策者可能因為國內景氣不好、防疫問題而轉移焦點，為了順應民心，可能就真的打過來了，「到底為什麼要把彼此逼到那條線上去做決定？」

主持人趙少康也批評，這就是蔡英文最笨的地方，可以用最便宜、最簡單的方式跟大陸人民交好，多做有益的事情，但是卻不斷罵大陸製口罩、歧視大陸學生，甚至不讓小明來台灣，「去卡他做什麼？跟人民為敵有什麼意思？蔡英文意識形態僵化到比共產黨還僵化。」