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母捲債務糾紛⋯「信義潑屎妹」考上輔大沒錢讀　校方回應了

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▲長髮女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝自爆料公社）

▲台北市19日深夜一名20歲邱姓女子在信義威秀廣場遭人潑糞。（圖／翻攝自爆料公社）

記者蕭筠／台北報導

台北市19日深夜一名20歲邱姓女子在信義威秀廣場遭人潑糞，事件曝光後引發社會高度關注，雖嫌犯稱是因雙方有過糾紛再加上不滿被邱女嘲笑身高才犯案，但該女出面澄清是母親與他人有債務糾紛，才會被潑糞恐嚇，事後邱女更透露自己的積蓄全被母親拿去還債，原本今年已順利考取輔大，也因沒錢並未入學。對此，校方做出相關回應。

▲▼信義區潑屎妹轉換直播主跑道。（圖／翻攝邱女臉書）

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▲邱女近日在臉書開直播回應網友問題。（圖／翻攝邱女臉書）

近日邱女接受媒體訪問時透露，今年順利錄取輔大商管系，但因家裡沒錢再加上想工作賺錢因此沒有就學。對此，學校知情人士透露，邱女確實有錄取長照進修部，但沒有來報到，校方則僅低調作出說明：「歡迎任何想學習的人到學校上課。」

邱女19日深夜10時許獨自坐在信義區影城門口前石椅，卻無預警遭一名身穿黑衣的口罩男從身後潑灑整桶穢物，頭髮、身體、大腿全沾滿泥黃色糞便，事後邱女報警提告，潑屎男子落網則供稱是因為2、3個月前在夜店與邱女發生糾紛，且事後對方還在臉書嘲笑他矮，因此才以自己的糞便混合廚餘挾怨報復。

潑糞事件發生後，邱女臉書湧入不少網友關注，她也開直播回應問題，今（24）日凌晨更發文「世界上沒有公平的事情我知道；但是不公平的事情不會太多嗎。」似乎是在闡述心情。

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