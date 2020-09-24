北投也有潑屎哥！單車切3段丟捷運鐵軌　糞彈5度攻擊警車派出所

▲曾姓男子不滿警察執法不公，朝警車丟擲塑膠袋裝的排泄物。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北曾姓男子去年故意將解體的腳踏車丟到捷運軌道，被檢警查獲起訴遭判刑3年半，曾男竟認為是警察執法不公，今年7月間，5度朝北投分局、長安派出所警車丟擲裝有排泄物或水泥漆的塑膠袋，士林地檢署調查後，依侮辱公署等罪起訴曾男。

45歲的曾姓男子在2019年11月20日下午，把報廢腳踏車切成3段後，將其中1段載到北投農心便橋上，直接扔到捷運軌道上，導致往北投方向行駛的淡水信義捷運線列車，在復興崗捷運站與忠義捷運站之間，輾壓到異物，雖然幸運沒發生出軌翻覆意外，但車廂下方的集電器保險絲盒燒燬損壞而跳電，列車因而停駛，曾男被士林地院依妨害舟車行駛安全罪，判刑3年半，現正上訴中。

▲曾男專朝警車丟擲穢物。（圖／記者劉昌松翻攝）

曾男不滿警方在這件案子執法不公，加上又被取締交通違規，先後在7月12日、14日、18日，到北投分局長安派出所前，朝警車丟擲塑膠袋裝的排泄物，19日又再到警局，丟擲裝有水泥漆的袋子，警方根據監視器找到曾男，曾男坦承犯行，士林地檢署調查後，依毀損警車、侮辱公署等罪起訴曾男。

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