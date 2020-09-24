信義潑屎妹「努力裝堅強」曝：其實很害怕！一直爆哭+跑廁所狂吐

▲邱女在鏡頭前呈現堅強的一面。（圖／翻攝邱女臉書）



記者林昱萱／綜合報導

台北市一名邱姓女子19日深夜在信義區街頭遭到陌生男子潑糞，狼狽模樣遭拍下並上傳到社群媒體，邱女當下冷靜的態度立即引起大批網友關注。

這起事件發生在19日深夜10時許，事發當時邱女獨自坐在信義區影城門口前石椅，沒想到卻突然遭人潑灑整桶穢物，導致她的頭髮、身體、大腿也沾滿泥黃色的糞便。不過事發之後，她仍臨危不亂，冷靜接過路人的礦泉水進行簡單的清理。此外，邱女痛批，她用非常樂觀的態度面對，還好人還活著，但那桶屎真的很臭，而且還有殘留金針菇，洗了5次頭髮還是有味道。

邱女22日在鏡頭前落淚傾訴委屈後，於23日再度開設直播，一掃潑糞陰霾，放起電音還跳舞大秀身材，雖然留言仍不乏酸言酸語，但也有網友打氣給予祝福「不管為何，你的內心還是非常強大，希望一切都會好！」。

不過，根據《三立新聞網》報導，雖然邱女看似樂觀、冷靜，但她也提到，事發當下其實很害怕又被攻擊，回家之後卻是邊清醒身體邊痛哭，而外加上有些粉絲轉為酸民，讓她實在難以接受，這幾天身體狀況一直不好，不僅一直發燒，甚至還兩度跑到廁所狂吐、拉肚子。

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