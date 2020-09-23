信義潑屎妹轉戰直播主！一掃陰霾大跳電臀舞　彎腰「邪惡視角」曝

▲邱女乘著潑屎事件熱度轉戰直播主跑道，今開直播大方熱舞，還露出「邪惡視角」。（圖／翻攝邱女臉書）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名邱姓女子19日深夜在信義區街頭遭到陌生男子潑糞，狼狽模樣遭拍下並上傳到社群媒體，邱女當下冷靜的態度立即引起大批網友關注。事後邱女藉此熱度頻頻臉書開設直播，抓準機會轉戰直播主跑道；繼昨（22日）邱女在鏡頭前落淚傾訴委屈後，今上午邱女再度開設直播，一掃潑糞陰霾，放起電音還跳舞大秀身材，雖然留言仍不乏酸言酸語，但也有網友打氣給予祝福「不管為何，你的內心還是非常強大，希望一切都會好！」

邱女19日深夜10時許獨自坐在信義區影城門口前石椅，但卻冷不防遭一名身穿黑衣的口罩男從身後潑灑整桶穢物，熱鬧的街頭瞬間臭氣沖天，邱女頭髮、身體、大腿也沾滿泥黃色的糞便，但她仍臨危不亂，冷靜接過路人的礦泉水進行簡單的清理。事後邱女報警提告，而潑屎男日前也落網，供稱是因為2、3個月前在夜店與邱女發生糾紛，且事後對方還在臉書嘲笑他矮，因此才以自己的糞便混合廚餘挾怨報復。

▲邱女遭到陌生口罩男潑灑穢物，但仍臨危不亂，表現相當冷靜，獲得網友大讚。（圖／記者張君豪翻攝、翻攝自爆料公社）

但對於男子說法，邱女昨在臉書大動作駁斥，表示自己在今年8月中旬才開始頻繁出入夜店，與男子所說的糾紛時間不符，自己根本不認識該名潑屎男，痛斥男子的說法「根本唬爛」，且自己的初戀身高也不高，根本就沒有誰嗆誰矮的問題，憤怒要求男子出面「下跪道歉」。昨邱女也針對潑屎事件開設多段直播，說到委屈處還一度在鏡頭前淚崩、痛哭失聲。

▲邱女日前前往派出所，針對潑屎男提出告訴。（圖／記者黃彥傑攝）

而今潑屎事件熱度仍在，邱女案發後臉書雖隨之曝光，但她也不吝分享，今再度抓準機會於臉書開直播，吸引上百名網友觀看。《ETtoday新聞雲》觀察邱女臉書，發現她似乎有意想乘著熱度轉戰直播主跑道，今日的直播內容一掃先前陰霾，表現得落落大方，頻頻與網友互動道早安，不但穿著細肩帶白色小可愛、黑色真理褲在鏡頭前秀出電臀熱舞，分享自己的好身材，還一度在鏡頭前彎腰露出「邪惡視角」。

但邱女直播時仍引來部分網友酸言酸語，狂酸「現在身上還有屎味嗎？」「有要代言金針菇嗎？」「便便姐早」、「請問有要跟游兆霖（吃屎哥）組團嗎？」但邱女心情似乎不受影響，還嗆「只回答有腦的問題！」此外，也有部分網友表達關心送暖，「真勇敢，加油！」「不管為何，你的內心還是非常強大，希望一切都會好！」

▼邱女有意轉戰直播主，面對網路酸民大嗆「只回答有腦的問題」，還在臉書PO文「合作請私訊」。（圖／翻攝邱女臉書）