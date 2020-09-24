國慶出遊潮爆發！高鐵再「加開6班車」　9/26凌晨開放搶票

▲高鐵宣布國慶連假再加開6班車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假將至，高鐵公司今日表示，將再加開6班次列車（南下4班、北上2班），26日凌晨0時起開放購票，加班車均提供3到4節的自由座車廂，旅客可多加利用。

高鐵公司表示，疏運期間為10月8日至10月12日，5天共加開108班次列車（南下55班、北上53班），提供831班次列車的旅運服務，加開的6班次列車將於26日凌晨0時起開放購票，旅客可利用「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口訂票。

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高鐵公司指出，為方便旅客提早規劃行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

▲加班車將於9/26開賣票。（圖／記者李毓康攝）

另外，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置3至5節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

高鐵公司表示，為配合防疫，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。