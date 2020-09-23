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44萬人買好車票等出遊！雙鐵「中秋運能」增2成　對號座預售近6成

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▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵在中秋連假對號座已預售近六成。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，台鐵、高鐵均加開列車，以因應旅客返鄉出遊的疏運需求，運能分別增加10.3％、20.6％，台鐵也提供北花優惠復興號，從台北搭到花蓮票價只要200元，另外高鐵截至今早8點為止，中秋疏運期間訂票數已達44萬4012張，對號座預售59％。

交通部長林佳龍表示，今年中秋、國慶連假疏運是「前所未有的挑戰」，訂房率、雙鐵訂票率踴躍，國道、公路車流量恐破新高，交通部各部會嚴陣以待。

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▲▼交通部長林佳龍 。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍坦言中秋疏運是一大考驗。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵局長張政源表示，今年中秋連假疏運期間，台鐵加開202班次、加掛508輛次，運能增加10.3％，重點為東部幹線與南迴幹線，其中東線運能增24.4％、南迴增32.9％。

台鐵也提供北花優惠復興號，由通勤電聯車行駛北花，全車採取自由座，10月1日到4日每日各一列往返，台北到宜蘭票價僅100元、到花蓮200元，另還有實名制列車、紅眼列車、莒光號7折優惠等。

▲▼林佳龍呼籲連假搭大眾運輸出遊。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲搭乘台鐵北花優惠復興號票價只要200元。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

交通部路政司長陳文瑞指出，高鐵在9月30日至10月5日間開行1065班次，共增開196班次，運能較平日增20.6％，每日可疏運23.7萬人次，另將機動增開全車自由座班次，至今早8點為止，總訂票數已達44萬4012張，對號座預售59％。

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