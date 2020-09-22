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肚子餓炸卻忘帶現金！高鐵馬尾妹暖蹲給便當：我能體會你的不舒服

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲FiFi日前搭高鐵北上工作。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都相信台灣最美麗的風景就是人，知名部落客FiFi日前搭高鐵北上去工作時，雖然肚子很餓，但卻因為身上沒有現金而無法買便當，由於她已經餓到開始乾嘔，因此便不小心哭了出來；這時，高鐵的服勤員竟立刻把便當放到她桌上，告訴她「出門在外就是要互相幫助」，讓她當下超級感動。

FiFi昨（21）日在臉書粉專「I am FiFi」上分享了自身經歷，她先前搭高鐵北上工作時，因為肚子實在很餓，因此就在進站前到處找找哪裡有賣便當；豈料FiFi好不容易發現高鐵的素食便當「沒有貼售完」，等排隊輪到她時，就已經賣光光了，於是便又餓又失落的上車。

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FiFi上車後，忽然聽見車上廣播販售高鐵便當，因此立刻衝向前購買，然而她身上只帶了信用卡，完全沒有帶任何現金，因此只能眼巴巴的看著便當離她遠去。FiFi落寞的回到座位，「真的第一次這麼氣自己為什麼不帶錢」，加上她已經餓到開始乾嘔，於是情緒一上來，眼淚便開始不斷往下掉。

▲▼站務人員主動拿了一個素食便當給FiFi吃。（圖／經部落客FiFi授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲站務人員主動拿了一個素食便當給FiFi吃。（圖／經部落客FiFi授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

高鐵的服勤員（即隨車服務人員）見狀後，立刻上前關心，並提供FiFi紙巾和餅乾、茶水；FiFi還原當時情景，她邊吃餅乾邊聯絡朋友幫忙買便當時，服勤員竟忽然蹲下來，拿出一個素食便當放在她桌上。服勤員告訴FiFi，「我能體會你現在有多不舒服，出門在外就是要互相幫助」，且吃餅乾和吃便當的感覺不同，所以不用在意有沒有付錢，先填飽肚子再說。

FiFi當下立刻紅了眼眶，邊哭邊把便當吃完，直呼「這個便當真的是世界上最好吃的便當」，對她來說，這不單單只是一個便當，而是值得一直深記在心的一份感動。FiFi也補充說道，下車後，她立刻向朋友借了100元還給服勤員，而對方則表明是列車長「暖男大爆發」買來的。

▲▼站務人員主動拿了一個素食便當給FiFi吃。（圖／經部落客FiFi授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲FiFi向友人借錢還給服勤員。（圖／經部落客FiFi授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

這份暖意將一直存在FiFi心裡，她真的非常感謝高鐵822車次、6車廂的馬尾少女和列車長，「謝謝你們讓我心中有滿滿的暖流！」她日後也會把這份感動繼續傳遞給其他需要幫助的人。

不少網友看到貼文後，紛紛感動表示，「高鐵服務人員好暖心」、「天啊！你遇到天使」、「光看文字我都眼眶含淚了」、「好溫暖的高鐵人員喔！超讚的」、「天啊！好大顆的洋蔥」、「貼心的一群高鐵人」、「人間處處有溫情」、「看了好溫馨，我也好感動」、「太棒了！人美心也美」。

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