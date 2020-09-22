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砸11億美化車站！林佳龍：加速「修正鐵路法」　搭觀光列車恐更貴

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▲交通部鐵道局任姓段長前年10月從台北站持員工證搭乘自強號南下，遭汪姓列車長查票時發現段未購票乘車提告詐欺。（資料照／記者李毓康攝）

▲2022年是鐵道旅遊年。（資料照／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今年適逢台灣鐵道觀光協會成立周年，交通部長林佳龍今（22）日出席會員論壇，他表示，前瞻計畫2.0中已針對鐵道車站設計美學項目編列11億餘元，另外鐵路法費率修正部分，希望能加速推動，讓雙鐵可針對不同的觀光鐵路，訂定不同的票價標準。

台灣鐵道觀光協會今日舉辦舉辦109年度會員大會暨專題論壇，將以「鐵道旅遊，世代傳承」為主題，舉辦鐵道觀光專題論壇，並邀請多位產、官、學界專業菁英座談，透過多元角度，分享鐵道文物傳承、智慧化運輸科技及跨產業的觀光資源整合的實務經驗，共同為迎接「2022鐵道觀光旅遊年」做好準備。

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▲▼里山動物列車。（圖／台鐵局提供）

▲▼里山動物列車大受好評，許多旅客喜歡搭乘觀光。（圖／台鐵局提供）

▲里山動物列車配合屏東林管處林後四林舉辦的「人工猛禽棲架講習與實作活動」，在6日特別從嘉義行駛至潮州。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

林佳龍表示，鐵道是我國重要交通工具，也是百年來的文化資產，希望能透過觀光加以推廣，台鐵、高鐵也推出觀光套票，結合食宿郵購行，雖然近日疫情影響，出入境旅遊受限，但剛好可以趁此時機，積極準備鐵道旅遊年。

林佳龍表示，前瞻計畫2.0中已編列11億元，將針對車站設計進行修改，美化鐵道各站，朝向成為觀光特色車站目標努力。而鐵路法費率鬆綁部分，日前已有修改草案預告，希望能加速處理修法，趁勢推動鐵道觀光。

▲阿里山國家公園,阿里山小火車。（圖／記者 李依融攝）

▲鐵路法費率修法若通過，主管機關可針對各種列車訂定收費標準。（圖為阿里山小火車／記者李依融攝）

台鐵局日前指出，鐵道觀光涉及層面廣，主管機關包括台鐵、高鐵、林務局的高山鐵路等，盼能透過鐵道局推動修法，授權各機關針對不同鐵道，訂定觀光票價。換言之，修法若通過後，民眾搭乘觀光列車、高山列車、一般列車的票價將有不同。

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