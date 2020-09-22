鄭運鵬、鍾佳濱續任民進黨團幹部　下會期建立機制協調派系

▲立法院開議首日，莊瑞雄即與柯建銘發生口角衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期18日開議，民進黨團幹部人選卻陷入難產，原本預計最晚在18日上午就要出爐的黨團三長人選，也因派系角力而協調未果。據了解，民進黨團內部已達成共識，新會期依舊由立委鄭運鵬、鍾佳濱續任幹事長及書記長，未來也將建立機制協調黨團幹部人選，詳細輪流細節仍有待討論。

民進黨團17日上午召開黨團會議，就黨團幹部人選進行討論，柯建銘屬意由現任幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱續任，不過陳亭妃、莊瑞雄也有意爭取。據了解，柯建銘在會中提議，黨團幹部的任期可由1個會期調整為一年，讓幹部能夠更熟悉黨團的運作模式，因此規劃由鄭運鵬、鍾佳濱繼續擔任一個會期，待到第3、4會期再由陳亭妃、莊瑞雄出任幹事長及書記長。

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）



據悉，柯建銘22日中午召集鄭運鵬、鍾佳濱、陳亭妃、莊瑞雄再次進行內部討論，柯建銘也在會中提出新方案，表示本會期暫時先由鄭運鵬、鍾佳濱續任幹事長及書記長，下會期則由新蘇連、非新蘇系各推派一人擔任，幹事長及書記長任期維持半年，不涉及修改民進黨團內規。

知情人士指出，會中各派系對於「建立機制」已經取得共識，且認同本會期由鄭運鵬、鍾佳濱續任，不過對於未來如何輪流方式仍有歧異，但非新系人士則認為，本會期的幹事長以及書記長由新系推派，下會期則應該交由非新系出任，待第四會期再依照機制各推派一名代表。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者季相儒攝）



對此，陳亭妃22日下午受訪時表示，她自始至終自己都認為，自己要怎麼讓都沒問題，重點在於要訂出一個機制，「否則讓總召決定也OK，以後大家就知道不用去登記」，黨團應該讓大家知道機制在哪裡，否則會搞得每次開會氣氛都不好，因為大家都希望有機會學習。

陳亭妃指出，柯建銘在17日的黨團會議中提議，黨團幹部的任期可由1個會期調整為一年，讓幹部能夠更熟悉黨團的運作模式，因此規劃由鄭運鵬、鍾佳濱繼續擔任一個會期，待到第3、4會期再由陳亭妃、莊瑞雄出任幹事長及書記長，當晚卻又向她表明對方不同意，必須訴諸投票表決。

陳亭妃說，這也讓她不禁質疑，「如果現在就已經有內定，我們再去投票有什麼意義」，自己並不是要反對由誰當黨團幹部，而是後續的機制要訂出來，跟投票一點關係都沒有。

陳亭妃強調，她早在2月1日的第1會期就登記參選黨團幹部，同時也有多屆黨團的資歷，「要不要選市長不是重點」。另外，她現在已經是民進黨中常委，也沒有必要藉由黨團幹部擠進所謂的核心區。

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