市場紙箱擋路引發攤商衝突　雙方抄傢伙！菜刀男遭判拘役40天　

▲張男與隔壁攤商發生推擠衝突，造成男子臉上多處受傷，法院將依傷害罪起訴，判處張男拘役40日 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市場內的1名張姓攤商，日前在自己攤位走道上堆滿紙箱，造成隔壁攤商進出不便，雙方因此引發口角爭執後爆發肢體衝突，隔壁攤商臉上因此受傷，又因張男當時手握菜刀叫囂，讓隔壁男子心生畏懼及不滿，便提告傷害；法院審理後，依傷害罪起訴，判處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

張男向法官表示，「因為箱子擺放問題發生口角衝突後，他就把我放在地上的箱子踢倒，挑釁我；接著我們就開始互推，後來我看到他拿棍子出來，我就隨手拿了攤位上的菜刀，我只是怕他打我，我要拿來防身。我們只有互推，沒有動手打他，我也不知道他為何會受傷。」

隔壁攤商指出，「早上7點多開市時，他就把他的東西擺到公有位置上，造成我出入不方便，我先口頭和他說，但他還是不願意把東西移走，才用腳把他的貨品移到他的攤位，結果把貨品上的一籃橘子弄翻了，先是言語衝突，然後他就開始動手推擠我。」

「後來，也有用手朝我臉推、打了2、3拳，我確定他有打到我的臉，大概是鼻樑、嘴唇的位置，因為他打完我有覺得痛，還用手摸了一下我的臉，後續他還有拿他攤位上切豬頭肉的菜刀作勢要過來，我就很害怕，我就拿了我攤位後面的木條並往後退，後來就有人來把我們分開。發生衝突完以後，我才去醫院驗傷。」

最後，法院調閱市場管理員的密錄器認為，在張男拿起菜刀之前，其與告訴人間只有言語上之叫罵，可見在拿起菜刀之際，告訴人對於張男並無任何攻擊行為，故被告拿菜刀之舉動，並無主張正當防衛之餘地，被告所辯，即不足採；故判傷害罪，處拘役40日。

・超大容量125ml，不用千元就入手

►8旬嬤回收養家！一家六口5身障 兒孫重殘臥床...身心俱疲盼援助