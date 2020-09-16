雲南瑞麗封城爆「物價恐慌」　超市搬空、肉價破百...官方急澄清

▲雲南瑞麗市民接受核酸檢測。（圖／取自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

由於3日5名自緬甸入境偷渡客，於14日通報2人確診新冠肺炎，雲南省瑞麗市14日晚緊急封城，邊境更啟動「防疫戰時狀態」，引爆「物價恐慌」。綜合陸媒報導，當地時間15日，由於民眾聽聞所有人可能要居家隔離，青菜價格一路飆漲到每斤折合新台幣60元起跳，豬肉、牛肉每斤折合新台幣260元、430元起跳。

對此，瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部15日晚召開記者會，將穩定物價、穩定民心作為當前「最迫切的任務」，價格監管部門發布三方面措施，包括價格提醒「先前置」、網路監管「全天候」、暢通維權「快處理」，強調趁亂高價售賣豬肉的商家已被停業整頓，將從嚴從重快速查處價格違法案件。

▲雲南瑞麗市封城後街道上空無一人。（圖／取自中新社）

據了解，因緬甸偷渡客入境，導致14日新增2起輸入性確診病例，雲南省緊急宣布將8個邊境州(市)、25個邊境縣(市)進入「防疫戰時狀態」，於9月14日22時起將瑞麗市「封城」，時間暫定一周，目前，瑞麗定點收治醫院已備好床位80張，調派大理市200名醫護前來支援。

由於緬甸32歲楊姓女子等5人3日入境雲南，直至14日才通報有超過10天的空窗期，雲南省委書記陳豪坦言，此次輸入病例，「說明我們的防控工作還需要進一步加強。」

在恐慌情緒蔓延下，《新華社》報導稱，網路上已有傳聞「瑞麗市全城都在買菜，有的超市都被搬空了。」和訊網報導，在當地從事翡翠交易的民眾坦言，11日早已聽到疫情傳聞，14日市場就被封閉，15日中午，青菜價格漲到每斤人民幣10多元、豬肉每斤60元人民幣，牛肉則要100元人民幣以上一斤（大陸算法為每斤500公克），「我朋友是江西的，昨天從隔壁芒市坐飛機走了。等我想走的時候已經走不掉了。」

「全城買菜、超市搬空是謠言」瑞麗市委常委、常務副市長楊仕勇在15日晚召開的記者會強調，瑞麗各鄉鎮農戶可保障自產自銷，肉類產品可正常供應，瑞麗市糧油購銷公司糧食儲備298萬公斤，可滿足2個月左右需求，另醫療物資儲備可滿足10天用量，已採購30天用量物資，預計9月18日前到達。。

雲南省衛健委表示，瑞麗市自15日8時30分，正式啟動主城區全部居民的核酸檢測採樣工作，當天已完成核酸採樣超過6萬人。另截至15日23時，瑞麗市共診斷2例新冠肺炎確診病例，均為先前的緬甸輸入案例，無新增病例。

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▼雲南瑞麗與緬甸的邊境口岸。（圖／取自百度百科）