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米克斯狂咬1歲童！好奇一摸...狗醒狂咬全身　頭遭啃5傷見骨

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記者李忠憲／南投報導

埔里鎮驚傳狗咬男童！黃姓男子17日晚間帶1歲多的男孫到潘姓好友家訪友，小男童見一隻大型米克斯犬在睡覺，過去撫摸，米克斯驚醒、狗性大發，狠咬男童遍體鱗傷，頭部傷口深及顱骨，所幸送醫治療暫無生命危險。潘男感到十分抱歉，表示會負起全責，男童家屬也暫不提告。

▲▼埔里1歲男童摸大米克斯，遭狂咬全身傷。（圖／民眾提供）

▲埔里1歲男童摸睡覺中的大米克斯遭狂咬，眾人上前制止。（圖／民眾提供）

家住埔里的黃姓男子昨晚到多年好友也是潘姓男子的家中串門子，而潘男家飼養的8年大型米克斯狗也在庭院地上睡覺，絲毫不受影響。由於朋友有保險需求，黃男請當保險業務員的女兒過來，女兒就帶著1歲多的兒子一起前往。

▲▼埔里1歲男童摸大米克斯，遭狂咬全身傷。（圖／民眾提供）

▲▼母親先陪男童在庭院走動，男童突然跑去米克斯旁邊要摸。（圖／民眾提供）

▲▼埔里1歲男童摸大米克斯，遭狂咬全身傷。（圖／民眾提供）

過程中，男童在母親陪伴下在庭院走動，後來男童自己走到米克斯狗旁邊，疑似用手去摸狗。米克斯醒來後，竟突然開始狂咬男童，眾人見狀立刻上前制止，狗狗還一度不鬆口，最後順利將嚎啕大哭全身是傷的男童抱起。由於他身上包括頭、後背、手腳都有咬傷，頭部更是有5處撕裂傷，傷口見骨，趕緊將他送往埔里基督教醫院急救，並轉往中國附醫治療，所幸無生命危險，目前住院觀察中。

黃男對於潘男事發後似乎不以為意，感到憤怒，向埔里分局愛蘭派出所報案。警方調閱現場監視器畫面後，也找來潘男說明。潘男對於自己養的狗傷害好友的孫子感到十分抱歉，他表示，會去醫院探視男童並道歉，狗狗會請動保團體代為另地安置。

警方表示，全案男童家屬暫時不提告，若提告將依法送辦。

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