「因為你不行，老婆才外遇」　綠帽夫火大告3罪結果出爐

▲林姓已婚男子偷吃還侮辱對方老公「不行，老婆才外遇」。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

已婚的林姓男子被控與洪姓有夫之婦發生婚外情，洪女丈夫還發現，林男竟然用鑰匙打開他家大門，探頭探腦，事後洪男才知道妻子和林男的不倫關係，2對夫妻當街談判，林男竟辱罵洪女丈夫「就是因為你不行，老婆才會外遇」，2位人妻則在一旁大打出手，台北地檢署調查後，依誹謗罪起訴林男，另2位人妻則被起訴傷害罪。

洪女丈夫提告指控，林男涉嫌從2012年到2019年9月為止，在林家或著洪女住處、汽車旅館等地點，每星期發生1到2次的性行為，另外，洪女丈夫還指控，林男在2019年7、8月間，突然打開他家大門，探頭進來，看到洪女丈夫後轉頭跑走，幾天後，林男又登門按鈴，找洪女吵架，洪女才告訴丈夫，這個陌生男子姓林，是洪女的外遇對象。

▲洪女丈夫控告林男和他妻子每周偷情1、2次、侵入住宅、誹謗等3罪。（圖／取自pakutaso）

同年11月19日晚上，林男帶著妻子、洪女則帶著丈夫，2對夫妻在台北市松仁路談判，林妻當街搧打洪女巴掌，洪女則發狠猛抓林妻的脖子和頭髮，導致2人各自受到臉部紅腫、頸部擦挫傷害。就在2女大打出手時，在一旁勸架的2個男的嘴巴也不得閒，林男在口角爭執間，脫口罵洪女丈夫「就是因為你不行，老婆才會外遇」，4人一路鬧進警察局。

檢察官調查後，將洪女丈夫提告洪女和林男涉嫌通姦、相姦罪部分，依大法官釋字791號除罪化解釋，處分不起訴，林男涉嫌侵入住宅部分，因超過6個月告訴其，也不起訴；全案僅2女互控傷害、林男辱罵洪女丈夫「不行」的部分依法起訴。

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