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泰王縱慾「1戰20女」！5個月豪花「3000萬帳單」曝光...總開銷上看百億

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▲泰國國王、泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王瓦吉拉隆功從王太子時代就是著名花花公子，到了他當泰王，仍繼續過著酒池肉林、花錢如流水的生活。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）生活荒淫、奢華無度眾所皆知，長期關注泰國皇室的英國記者安德魯（Andrew MacGregor Marshall）在臉書上曝光一張泰王的信用卡帳單，金額竟然高達93萬8485歐元（約新台幣3183萬），安德魯還強調，這張帳單僅是所有支出的冰山一角，並未算上其他嬪妃的豪奢消費。

安德魯21日在臉書PO文指出，這張帳單的日期為2016年、時任王儲的泰王5月1日到9月30日的消費金額，雖然上面顯示為7名泰國外交人員的總支出，但他相信這些全部都是泰王一個人的開銷；且這張帳單上只是泰王在德國期間花費的一小角，只有食衣住行費用，還不包括其他後宮、隨行人員的各種高額生活開銷，像住高級渡假村、乘坐波音737飛機和直升機等。

▲▼泰王瓦吉拉隆功與王后素提達。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王瓦吉拉隆功與現任王后素提達。（圖／達志影像／美聯社）

安德魯強調，截至目前為止，他堅信泰王及身邊人的總開銷早已超過數十億美金，相當於台幣上百億。安德魯也透露，泰王自從2007年以來大部分時間都在德國度過，他長時間都住在德國希爾頓酒店和凱賓斯基酒店（Kempinski），直到2016年之後他才開始住在德國索內比契爾大酒店（Sonnenbichl）。

▲▼泰皇與寵妃詩妮娜。（圖／CFP）

▲就在上個月，瓦吉拉隆功還把一度被打入冷宮的貴妃詩妮娜，讓她敗部復活，重回貴妃寶座。（圖／路透）

泰王生活豪奢的程度令人瞠目結舌以外，自己的私生活也讓泰國國民敢怒不敢言。泰皇瓦吉拉隆功去年5月才迎娶第4任妻子蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya）為王后，3個月後火速把詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）納為貴妃，但才短短不到3個月，她就一夕失寵，被褫奪所有頭銜，形同打入冷宮。不過近日泰王又把詩妮娜召回身邊，宛如現實版後宮甄嬛傳。

瓦吉拉隆功揮霍縱慾無極限，尤其今年新冠肺炎疫情爆發，泰國疫情嚴峻，瓦吉拉隆功仍帶著20名「後宮」遠赴德國「避難」，不僅包下飯店4樓作為「自主隔離」的區域，20位後宮愛妃則隨侍一旁。由於這群妃子職階等同於少校，也因此被稱為國王的「性戰士」。

▼帳單顯示泰王在短短5個月內，開銷金額就高達93萬8485歐元(約新台幣3284萬7千元)。

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