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南海仲裁不可妥協！杜特蒂聯合國大會強調：已是國際法一部分

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▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

 文／中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電

菲律賓總統杜特蒂今天首度在聯合國大會總辯論上發言，並提到2016年南海仲裁。他表示，南海仲裁結果已經是國際法的一部分，不能妥協，「我們堅決反對削弱它的企圖」。

第75屆聯合國大會總辯論於紐約時間22日揭幕，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，杜特蒂（Rodrigo Duterte）透過預錄影片發言。

杜特蒂發言時間為馬尼拉時間23日凌晨。他提及全球抗疫行動、菲律賓人權議題、菲國反恐怖主義新法，以及對海牙常設仲裁法院（PCA）2016年南海主權裁決的立場等。

杜特蒂說，南海仲裁結果已經是國際法的一部分，不能妥協，政府也不能淡化、弱化或放棄它。「我們堅決反對削弱它的企圖」。

他表示，菲律賓歡迎越來越多國家支持這項裁決及它代表的意義－「講理勝過魯莽，法律勝過失序，友好勝過野心。這－正如它應該的－是法律的權威性」。

繼美國與澳洲7月表態反對北京的南海領土及海事主權主張後，法國、德國和英國9月16日也聯合提交普通照會（note verbale）給聯合國，指北京在南海行使「歷史權利」的主張不符合國際法及聯合國海洋法公約（UNCLOS）規定，認為南海裁決「明確佐證這一點」。

另外，杜特蒂發言時，花費不少時間為菲國政府備受抨擊的人權問題辯護。

杜特蒂說，部分利益團體把人權當作武器，它們有些立意良善，其他則帶有惡意。它們試圖抹殺一個民主國家和民選政府權責機構和運作機制的信用，而這個政府在它最後兩年任期中，仍享有廣泛認可與支持。

他表示，菲律賓將持續保護國民人權，使他們免受毒品、犯罪和恐怖主義之害。

杜特蒂說，在人權議題上，與聯合國公開對話和建設性參與是菲國向前邁進的關鍵，但前提是充分尊重客觀、不干涉、不帶有選擇性與真誠對話等原則。

杜特蒂也提到備受爭議的菲國反恐新法。

杜特蒂說，外籍激進分子參與的馬拉韋（Marawi）圍城叛亂「告訴我們，有效的法律框架至關重要」。反恐新法藉由聚焦於恐怖主義和大家慣常的輕率應變撐起這個法律框架。

菲律賓7月通過反恐怖主義法。根據這項法律，杜特蒂當局可對恐怖活動嫌疑人竊聽及錄音；經內閣首長組成的反恐委員會下令，無需法院逮捕令即可逮捕嫌犯；執法機關還可以未經起訴拘留嫌犯24天，引發各界憂心菲國言論自由和人權可能大幅倒退。

穆斯林大城馬拉韋市位於菲國南部民答那峨島，2017年5月爆發親伊斯蘭國（Islamic State）激進分子叛亂，軍方圍剿5個月才平定，雙方死傷逾千人，造成20萬平民無家可歸。

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