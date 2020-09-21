裝好心騙是「胃藥」迷昏好閨密拍裸照　14歲少女遭起訴

▲少女被好閨密騙吃下安眠藥後遭剝光衣服拍攝裸照。（圖／達志示意圖）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名謝姓少女對女同學小舞（化名）心生不滿，竟在網路上購買安眠藥後，假借關心之意騙小舞服下，趁小舞昏迷之際脫光她雙身衣物，拍攝胸部及下體裸照，小舞家長事後見女兒精神不濟，送醫急診後才發現有中毒跡象，謝姓少女所為這才曝光，新北地檢署21日依照兒少性剝削條例將謝姓少女起訴。

檢方調查，14歲的謝姓少女跟小舞是同學關係，因為小舞心有不滿，2019年5月她先在網路上以2200元購買安眠藥，準備要找機會讓小舞吃下後拍攝裸照。5月11日謝女找小舞吃早餐，並找她到親戚家聊天，過程中小舞覺得肚子不舒服，謝女趁機拿出安眠藥佯稱是偽藥，騙小舞服下昏迷後拍攝胸部及下體裸照。

小舞家長接她回家後，發現小舞精神不濟，將她送往醫院掛急診後，這才發現被謝女所騙服用安眠藥，氣得報警處理。新北地檢署偵辦，依照兒少性剝削條例中的「以藥劑使少女拍攝猥褻行為電子訊號」罪嫌將謝姓少女起訴。

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