兒早夭心碎媽探視42年竟是「空棺」　法醫驚指下葬前遺體就消失

▲蕾德（Lydia Reid）多年來從未放棄找出兒子遺體去向。（圖／翻攝自推特@LydiaReidYES2）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）一名悲傷的母親在45年前幼兒早夭，不過她始終懷疑院方將屍體掉包，但不知道為何要這麼做；然而院方屢次斷定是因她產後憂鬱而導致的錯誤判斷。該名母親數十年來經常上墓園探視兒子，卻還是想解開謎題，直到她上法院申請通過開棺許可後，才發現兒子根本不在棺內，且可能與英國上世紀末的大規模器官竊盜事件有關。英國官方目前正進行調查，母親也決心找出孩子下落。

綜合外電報導，現年71歲的婦人蕾德（Lydia Reid）於2017年首次受訪，她表示自己在1975年生下孩子派頓（Gary Paton），但派頓來到人世僅7天，就於7月早夭於愛丁堡醫院，傷心欲絕的她請來殯葬業者史卡特米公司（Scotmid Co-operative Funerals）將孩子埋葬。

此前醫師讓她看派頓最後一眼時，她發現嬰兒遺體的怪異之處，眼前的嬰兒是金髮並非派頓的棕髮，而且以一個出生僅7天的嬰兒來說，體型實在過大，但當她提出疑問時，院方卻堅稱是因產後憂鬱症才使她判斷錯誤。

儘管40多年過去，她始終堅信自己當初的懷疑沒有錯，這其中必定有什麼問題，於是她在2017年申請通過開棺，請來法醫學者布萊克（Sue Black）到索頓公墓（Saughton Cemetery）掘墳相驗，她這才發現45年來經常探視的地方，兒子根本不在這裡。

▲法醫推斷，派頓可能下葬當時就已不在棺內。（示意圖／Pixabay）

布萊克指出開棺時棺內根本沒有任何屍骨，只有一頂部帽連著一條嬰兒裹屍布、一把十字架，和一張名牌，而且名牌上還把Gary寫錯成Garry。布萊克表示根據現場狀況判斷，最能說明派頓遺體去向的解釋，就是在蓋棺入土當下，裡頭就已經是空著的。

當時蘇格蘭警方及啟動相關法律根據的查詢，試圖為此次怪案的調查找到法源依據。國民健保署（NHS）和史卡特米也當即表示已全盤合作進行調查。國民健保署承認自1970到2000年間，超過6000個器官與組織樣本被存放在多家醫院裡，其中有許多是取自嬰兒體內。

2001年英國兒童醫院大量竊取早夭兒童器官的醜聞爆發，內容關於大約1988年到1995年間，一名荷蘭籍醫師在英國醫院任職時，在未經允許下摘取嬰兒遺體內的重要器官，甚至眼睛、頭部和軀幹，並在這些身體部分送至英國各地學校供教學用，因此蕾德也懷疑派頓遺體消失可能和此有關。

近3年過去，現在蕾德對英國高等法院和業者史卡特米提出7.5萬英鎊的法律訴訟，並施壓要求官方返還派頓驗屍時被取下的器官和其他樣本。她說自己始終沒有放棄尋找答案拼湊出真相，也已經準備好為此繼續戰鬥下去。