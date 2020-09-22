守護台南人氣最夯打卡古蹟　消防局舉辦山上花園水道博物館防災演練

▲文化部及台南市消防局特別選定台南山上花園水道博物館，辦理古蹟防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於今年5月13日高雄港站北號誌樓及6月3日台中刑務所官舍群等火警，歷史建築遭受祝融毀損，放眼全台古蹟約有967處，而台南古蹟及歷史建築就佔230餘處，為維護珍貴歷史文物並強化台南古蹟及歷史建築整體防災能力，文化部及台南市消防局選定台南山上花園水道博物館，22日上午10時辦理古蹟防災搶救演練。

這次演練由館內管理及工作人員自衛消防編組應變拉開序幕，從災害初期發生迅速通報示警、避難引導、初期滅火及古蹟防災應變相關作為，接續到消防人員考量救災方針，以古蹟保存及人命救援為首要目標，進行火場指揮運作、人命救助、滅火攻擊及周界防護等，每項搶救作為都需考量古蹟珍貴性及建築物結構特殊性，進行專業研析後再進行搶救。

例如考量水霧射水防護以降低古蹟延燒及水損，或注意木構造梁柱易悶燒須以熱顯像儀持續監測溫度，演練過程逼真緊湊，充分展現平時訓練有素的應變能力及防災專業。

台南市消防四大隊大隊長陳博文指出，古蹟有其珍貴文化歷史價值，加上其建築物結構特殊，並存放珍貴史料文物，故需居安思危，在災害事故發生前就須充分做好減災工作，不論是從硬體上的防火防震的相關防護設施，或是軟體上的人員訓練及應變計畫、救災人車部署、搶救動線及文物防護等，都須事先審慎評估規劃，針對場所特性進行減災整備及搶救工作，方能保存珍貴的文化資產。

消防局局長李明峯也呼籲，古蹟發生火災原因多為用火不慎、電器線路老舊起火和人為縱火等因素，若能做好古蹟及歷史建築危害因子評估，研擬計畫、定期檢查及教育訓練，「多一分防災準備，少一分災害損失，消防用心，民眾安心。」一方面灌輸古蹟之所有人、使用人或管理人能有正確防火及防災之觀念，另一方面藉以加強消防人員火場應變搶救之能力，提升古蹟整體防災能力，避免發生火災造成不可回復之破壞性損害，使古蹟能達永續保存之重要目的。

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