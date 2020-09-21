台南安南區台江大道一段路面不平險象環生　工務局刨除填平確保安全

▲台南市和順工業區廠協會理事長陳文祥表示，1個路段就有4處凹陷隆起，嚴重者高低落差約20公分，影響行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區台江大道一段路面凹陷隆起，高低落差約20公分，且一個路段就有4處凹陷隆起，過往行車紛紛閃開避險台南市工務局21日派工刨除填平，確保該路段行車安全，避免意外事故發生。

安南區東西向2等7號都市計畫道路「台江大道」，全長總長約13.75公里，台江大道一段（東段）於2016年5月開通，改善安南區通往永康、新市及中山高速公路的交通，也疏解長和街、安和路段的交通壅塞。

和順工業區廠協會理事長陳文祥表示，台江大道一段的施工品質讓人憂慮，2016年5月起一整年就刨除補鋪柏油6次，短短5百公尺至少有10處大補丁，民眾痛批工程品質未免太爛了。工務局派工刨除填平台江大道一段，沒想到路面陸續出現凹陷隆起，就有雙Ｂ車主駕車行經該路段，底盤碰一聲，險象環生。

陳文祥說，台江大道一段在4年內至少修補8次，這次1個路段就有4處凹陷隆起，嚴重者高低落差約20公分，倒底是超重承載造成？還道路設計不良？建議工務單位全面檢討改善，以免發生意外事故，「道歉」也救不回一條人命。

台南市工務局指出，台江大道一段鄰近和順工業區及總頭寮工業區，在重車長期輾壓下，路面時有下陷情況發生，只要路面出現凹陷隆起等缺陷，將派工刨除填平，確保該路段的行車安全。

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