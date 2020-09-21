國家環境教育獎揭曉　台南市表現亮眼北上接受表揚

▲第7屆國家環境教育獎頒獎典禮，台南市橋南社區、龍崎國小、江南渡假村，將軍國中均獲特優（上至下）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第7屆國家環境教育獎頒獎典禮，21日在台北花園大酒店舉行，台南市環保局輔導的單位表現亮麗，鹽水區橋南社區發展協會榮獲社區組特優獎，龍崎國民小學獲得學校組優等獎，台灣糖業尖山埤江南渡假村獲機關組優等獎，將軍國中校長謝元入獲個人組優等獎，上台接受環保署長張子敬表揚，大家都備感榮耀。

獲悉台南市團隊在國家環境教育獎的好表現，台南市長黃偉哲欣喜地表示，獲獎單位及個人長期投入台南市環境教育，付出了無數的心血，獲獎是實至名歸，希望有更多團隊加入推廣環境教育行列，讓台南市成為環境教育典範城市。

位於月津港河畔的橋南社區發展協會，多年來推廣社區產業、辦理各項藝文活動及社區環境改造等推動文化保存為主的環境教育，將老街區、老技藝、老文化、青年找回來，重塑鹽水橋南街為一親水、生態共生的綠生活空間，打造永續環境宜居社區。

龍崎國民小學善用龍崎區的生態與地形，打造「空山黑鑽石 永續龍崎士」的環境教育典範校園；以「竹」為主的環境教育課程，讓學童對「竹」有更深入的了解，不論是竹編藝術或是竹燒成竹炭後的科學應用等，從而重新認識家鄉、愛惜家鄉、並讓家鄉永續發展。

台灣糖業尖山埤江南渡假村是環境教育設施場所、銅級環保標章旅館，長期致力於以保存糖業文化、埤塘生態等為主的環境教育，積極推展永續觀光及生態旅遊；謝元入校長將在山區學校推動環境教育的經驗帶到海邊學校來執行，關懷偏鄉地區，將豐富的環境教育經驗傳授給其他的校長及學校。

環保局長謝世傑說，環保局積極培養及輔導團體、民營企業、學校、機關（構）、社區及個人等不同領域的環境教育人才，並結合在地特色發展多元化環境教育，增加台南市環境教育的量能，以期台南市環境教育更加落實，人人都有優質的環保素養。

環保局表示，第8屆國家環境教育獎將於2021年開始報名，歡迎環境教育績效優良的單位及個人踴躍報名，一起為台南市爭光。

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