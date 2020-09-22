吃路易莎熟食！內行人曝光「必點2種類」　大讚這一點：真平價　

▲有網友問其他人推路易莎什麼餐點。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

路易莎咖啡（Louisa Coffee）2019年底，以500家門市之姿，成為台灣黑金霸主，而且除了咖啡、飲料，還有輕食可以選擇，讓許多人一坐就是一下午。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他看到架上的點心都沒有興趣，好奇有沒有人推薦熟食主食，忍不住發起閒聊「路易莎熟食？」

這位網友文中表示，他喝過路易莎的芒果綠，覺得很不錯，但認為價格有點貴，後來就改喝比較便宜的綠茶，接著就提到路易莎賣的餐點，「看到架上的點心覺得沒那個價值，那熟食主食有推薦的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，馬上有人推薦，「米漢堡、蛋堡、雞肉堡還行」、「起士蛋堡好吃」、「墨西哥辣椒的都好吃，熱壓吐司也ok」、「全麥吐司鮪魚，好吃。」其中，不少網友大推佛卡夏和義式磚壓三明治，「佛卡夏腿排好吃」、「腿排佛卡夏好貴但好吃」、「推熱壓吐司」、「吃過熱壓吐司，覺得好吃。」

▲知名連鎖咖啡店路易莎。（圖／資料照）

還有人大讚路易莎，「路易莎真心覺得很平價，他的那種裝潢，還有質感就符合那個價」、「路易莎整體路線很成功耶！裝潢看店家吧？不過都不錯喇！雖然我不會太常去 ，但是還是欣賞能做起來的實力」、「熟食都不錯吃吧！如果到早午餐店賣至少100多」、「熟食都不錯吃，平價。」

不過也有網友表示，「路易莎熱食超看店的，我吃過的每一家都不一樣，有的料都很確實，生菜還會多給，也有的磚壓根本看不出來有壓過……」、「他們的蛋都是先做好再微波加熱，有時候會不夠熱或是歐姆蛋熱過頭口感很乾」、「真的看人品，我都點烤腿排佛卡夏，每家店甚至同一家店不同日子吃起來都不一樣。」